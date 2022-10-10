Sevgilisi ile onun kızı ve torununu yaralayan sanığa 41 yıl hapis

ANKARA'nın Çankaya ilçesinde, barışma isteğini kabul etmeyen eski sevgilisi Cevriye B. (53) ile onun kızı E.S.M. (30) ve torunu S.M.'yi (3) tabancayla yaralayan Şeref Kırbaş (61), '3 kişiye yönelik tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 41 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara'da yaşayan Cevriye B., geçen yıl Haziran ayında tatil yapmak için gittiği Balıkesir'in Erdek ilçesinde Şeref Kırbaş ile tanışarak sevgili oldu. Bir süre sevgilisinin evinde kalan Cevriye B., Kırbaş'ın çok fazla alkol almasından rahatsız olarak Ankara'ya döndü; ancak telefonla görüşmeye devam etti. Daha sonra Kırbaş, alkolü bırakacağını söyleyerek Ankara'ya gelip, Cevriye B.'nin evinde kalmaya başladı. Kırbaş'ın alkol kullanmaya devam etmesi üzerine Cevriye B., sevgilisinin Erdek'e dönmesini istedi. Evi terk eden ancak Ankara'da kalan Kırbaş, ilerleyen süreçte Cevriye B.'yi rahatsız etmeye başladı. Cevriye B.'nin şikayeti üzerine, Kırbaş hakkında tehdit ve hakaretleri nedeniyle uzaklaştırma kararı verildi.