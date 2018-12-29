Sevgilisi ile Tartıştı, Pastaneden Aşağı Atladı
21 dakika önce
Sevgilisi ile tartıştı, pastaneden aşağı atladıBURSA - İnegöl'de kız arkadaşıyla tartışan şahıs, kendini 1. katta bulunan terastan aşağıya attı.
Sevgilisi ile tartıştı, pastaneden aşağı atladı
BURSA - İnegöl
'de kız arkadaşıyla tartışan şahıs, kendini 1. katta bulunan terastan aşağıya attı. Hastaneye kaldırılan şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olay, Bursa
'nın İnegöl ilçesi Park Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir pastanede kız arkadaşıyla oturan Sadık O. Sevgilisi ile tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından sevgilisini ikna edemeyen Sadık O. Oturdukları pastanenin 1. katında bulunan terasa çıktı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Çevredeki vatandaşların aşağıya in çağrısına kulak vermeyen Sadık O. Aşağıya atladı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis
ekiplerinin müdahale ettiği genç, İnegöl Devlet Hastanesi
Acil Servisine götürerek tedavi altına alındı. Yaralı olan Sadık O.'nun durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis olay ile ilgili tahkikat başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 12:34 Kaynak: İHA
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