Sevgilisi ile Tartıştı, Terastan Aşağı Atladı
22 dakika önce
İnegöl'de kız arkadaşıyla tartışan şahıs, 1. katta bulunan terastan aşağıya atladı.
İnegöl
'de kız arkadaşıyla tartışan şahıs, 1. katta bulunan terastan aşağıya atladı. Hastaneye kaldırılan şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olay, Bursa
'nın İnegöl ilçesi Park Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir pastanede kız arkadaşıyla oturan Sadık O. sevgilisi ile tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından sevgilisini ikna edemeyen Sadık O. oturdukları pastanenin 1. katında bulunan terasa çıktı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Çevredeki vatandaşların 'aşağıya in' çağrısına kuşak vermeyen Sadık O. aşağıya atladı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis
ekiplerinin müdahale ettiği genç İnegöl Devlet Hastanesi
Acil Servisine götürerek tedavi altına alındı. Yaralı olan Sadık O.'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirlerken, polis olay ile ilgili tahkikat başlattı. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 12:31 Kaynak: İHA
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