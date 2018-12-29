Son Dakika Haberleri: Sevgilisi ile Tartıştı, Terastan Aşağı Atladı

Sevgilisi ile Tartıştı, Terastan Aşağı Atladı

22 dakika önce

İnegöl'de kız arkadaşıyla tartışan şahıs, 1. katta bulunan terastan aşağıya atladı.

Sevgilisi ile Tartıştı, Terastan Aşağı Atladı, System.String[]
İnegöl'de kız arkadaşıyla tartışan şahıs, 1. katta bulunan terastan aşağıya atladı. Hastaneye kaldırılan şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay, Bursa'nın İnegöl ilçesi Park Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir pastanede kız arkadaşıyla oturan Sadık O. sevgilisi ile tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından sevgilisini ikna edemeyen Sadık O. oturdukları pastanenin 1. katında bulunan terasa çıktı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Çevredeki vatandaşların 'aşağıya in' çağrısına kuşak vermeyen Sadık O. aşağıya atladı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin müdahale ettiği genç İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürerek tedavi altına alındı. Yaralı olan Sadık O.'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirlerken, polis olay ile ilgili tahkikat başlattı. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 12:31 Kaynak: İHA

Bursa, İnegöl, 3. Sayfa
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