Sevgilisi tarafından başka bir kadınla basılan adam ilginç bir plan yaptı! Anbean kamerada

Kolombiya'da bir adam, evinde genç bir kızla vakit geçirdiği sırada sevgilisine yakalandı. Kız arkadaşı kapıya vurarak hakaretler edip "Kapıyı aç" diye bağırdı.

BALKONDAN SARKITTI

Kız arkadaşının kapıyı itekleyerek açtığını gören adam, sevgilisini balkona çıkarıp aşağı doğru sarkıttı. Olayı izleyen vatandaşlardan ikisi, balkonun altına doğru gidip kızı havada tutup yere indirdi. Kız evin önünde bulunan kartonun içine saklandı.

YARI ÇIPLAK HALDE KAÇTI

Daha sonra adamın evi basan kız arkadaşı dışarı çıkıp çevredekilere diğer kadının nereye kaçtığını sordu. O sırada karton hareket edince kadın ise yarı çıplak bir şekilde koşarak kaçtı.

YAŞANANLAR KAMERADA

O anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi. Sosyal medyada milyonlarca kişi tarafından izlenen video izleyicileri ikiye böldü. Bazı izleyiciler aldatılan kız için üzüldüklerini söylerken bazı izleyiciler ise olayın tamamen kurgu olduğunu söylediler.