Sevgilisi tarafından beyzbol sopasıyla şiddet gören Zeynep, şantaj suçundan da dava açtı! - Son Dakika
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Sevgilisi tarafından beyzbol sopasıyla şiddet gören Zeynep, şantaj suçundan da dava açtı!

13.04.2022 11:19

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde yaşanan olayda, kız arkadaşı Zeynep Çetinkaya'ya (26) beyzbol sopasıyla şiddet uygulayıp, hakarette bulunduğu gerekçesiyle 1 yıl 3 ay hapse çarptırılan ve denetimli olarak serbest bırakılan Berk Öcalan'ın Çetinkaya'yı elinde bulunan fotoğraflara tehdit ettiği belirlendi. Diğer taraftan bilirkişi raporu sonrası Öcalan hakkında şantaj suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

İzmir'de 4 Mart 2020'de yaşanan olayda Berk Öcalan, sosyal medya hesabından bir erkeğin fotoğrafını beğendiğini iddia ettiği kız arkadaşı Zeynep Çetinkaya'yı evdeki beyzbol sopasıyla darbetti. Hastaneden darp raporu alan Çetinkaya, polise gidip, şikayetçi oldu. Olayla ilgili gözaltına alınan ve başka suçtan da hakkında arama kararı bulunan Öcalan, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

İLK CELSEDE KARAR ÇIKTI

Berk Öcalan'ın hakkında hazırlanan iddianamede 'silahla tehdit', 'silah sayılan aletle kasten yaralama', 'hakaret' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 25 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Karşıyaka 8'inci Asliye Mahkemesi'nde, geçen yıl 18 Mayıs'ta görülen ilk duruşmada Öcalan, 'silahlı tehdit' ve 'hürriyetten yoksun kılma' suçlarından beraat ederken, 'hakaret' suçundan 2 ay 15 gün, 'kasten yaralama' suçundan ise 1 yıl 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Öcalan, denetimli serbestlik hükümleri uygulanarak tahliye edildi.

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"YAPMAZSAM ADAM DEĞİLİM"

Zeynep Çetinkaya, daha önce açtığı dava sürerken, bu defa 20 Nisan 2021'de Berk Öcalan hakkında 'özel hayatının gizliliğini ihlal' ve 'şantaj' iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Bu soruşturma da tamamlanıp, iddianame hazırlandı. Savcı, iddianamede şüphelinin, Instagram hesabından Çetinkaya'ya "Gelmezsen ailene mahallene her yere. Yapmazsam adam değilim" diye mesaj atıp, elindeki fotoğrafları yaymakla tehdit ettiğini belirtti. Telefonda bilirkişi tarafından yapılan incelemede, Çetinkaya'nın özel fotoğraflarının olduğu da iddianamede yer aldı.

6 YILA KADAR HAPİS İSTEMİYLE İDDİANAME HAZIRLANDI

Çetinkaya'nın sunduğu mesaj kayıtları ve bilirkişi raporuyla Öcalan'ın, görüntü veya sesleri kayda alarak özel hayatın gizliliğinin ihlali ve şantaj suçlarını işlediğinin altı çizildi. İddianamede Berk Öcalan'ın, 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. İddianame, Karşıyaka 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sevgilisi tarafından beyzbol sopasıyla şiddet gören Zeynep, şantaj suçundan da dava açtı! - Son Dakika


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