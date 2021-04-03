Sevgilisi tarafından darp edilen Beyza : "Başkaları gibi ölmek istemiyorum" - Son Dakika

Sevgilisi tarafından darp edilen Beyza : "Başkaları gibi ölmek istemiyorum"

03.04.2021 01:35

Sevgilisi tarafından darp edilen Beyza : "Başkaları gibi ölmek istemiyorum" "Ben diğerleri gibi olmak istemiyorum.

Sevgilisi tarafından darp edilen Beyza : "Başkaları gibi ölmek istemiyorum"

"Ben diğerleri gibi olmak istemiyorum. Kesin bana yine bir şey yapacak. Başkaları gibi ölmek istemiyorum"

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde ayrıldığı sevgilisi 24 yaşındaki Beyza Yurttaş'ı tanınmaz hale gelecek şekilde darp eden şüpheli Bülent Y. tutuklandı. Yaşadıklarını anlatan genç kadın Yurttaş, kendisini döven kişinin 15 sene namus cinayetinden cezaevinde yattığını belirterek, "Ben ölmek istemiyorum, yalvarıyorum. Ben diğerleri gibi olmak istemiyorum. Kesin bana yine bir şey yapacak. Başkaları gibi ölmek istemiyorum" dedi.

Alanya'nın Avsallar Mahallesi'nde yaşayan Beyza Yurttaş, iddiaya göre eski sevgilisi Bülent Y., tarafından otomobiline bindirip, darbedildi. Yüzü tanınmayacak şekilde bayına kadar dövüldüğünü öne süren Beyza Yurttaş, daha sonra eski sevgilisi tarafından evinin önüne bırakıldı. Kendine gelen Yurttaş, jandarmaya giderek şikayetçi oldu. Jandarma olayın ardından Bülent Y.'yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan Bülent Y. karakoldaki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Olayın ardından Yurttaş'ın tanınmaz hale geldiğini gösteren fotoğrafları sosyal medyada yayıldı. Genç kadının yüzü gözü şiş ve kan içindeki fotoğrafları sosyal medyada bir anda yayıldı. Sosyal medya kullanıcıları olaya tepki gösterdi.

Tekrar gözaltına alınıp tutuklandı

Olayın sosyal medya üzerinde yayılmasının ardından Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine Bülent Y. jandarma ekipleri tarafından yeniden gözaltına alındı. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Bülent Y. nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Arabadan atlayacaktım atlayamadım, defalarca kez vurdu"

Yaşadıklarının etkisinden halen kurtulamadığı görülen gözü yaşlı Beyza Yurttaş, kendisinin döven kişiyle kasım ayında tanıştığını söyledi. Yurttaş, "O kişinin evli olduğunu öğrendim ve bundan iki hafta önce ayrıldım. Şanlıurfa'ya gittim, uzaklaştım. Geri geldiğimde o kişinin erkek kardeşi aradı, beni ölümle tehdit ettiler. Karakola gittim şikayetçi oldum, tam karakoldan çıkarken eşi bana saldırdı. Ondan da şikayetçi oldum. Sonra buradan kaçmak istedim çünkü 'Ben seni burada yaşatmayacağım, Konaklı'da yürümeyeceksin' dediler. Küfürler ederek ölüm tehditleri savurdular. Ben de kaçacaktım, her yerde beni aramış. Gülşen diye bir kız beni aradı, 'Abla gitmeden son bir kez göreyim' dedi. Ben de ona konum attım, bir baktım araba yaklaştı o an öleceğimi hissettim. Arabaya aldı, ön koltuğa oturttu, arabayı kilitledi sürmeye başladı. Arabadan atlayacaktım atlayamadım. Defalarca kez vurdu. Her tarafım kan olduktan sonra imam nikahlı eşini aradı 'Nasıl olmuş aşkım' dedi. 'İyi yapmışsın aşkım biraz da benim için vurur musun' dedi. Görüntülü konuşurken defalarca kez onun için de vurdu. Kadın, 'Aferin aşkım, teşekkür ederim ellerine sağlık' dedi. Daha sonra benim arkadaşımı aradı. Arkadaşımı arayıp, üstümü çıkarmış elbisem vardı ama altımdakileri çıkarmış 'Birazdan tecavüz edeceğim iyi izleyin' demiş. Baygın bir haldeymişim. Sonra evimin önüne atmışlar. Bir tane elektrikçi bulmuş beni. Jandarma gelmiş. O an kanlar içerisindeyken bilincim yokken öleceğimi hissettim. Orada gerçekten ölebilirdim. Gerçekten ölmek de istemiyorum. Dışarıda bana tekrar saldırmayacağının garantisi yok. Daha önce de birçok kez darp etmişti ama bu kadar şiddetli dövmemişti. Önceden 5-6 defa vurmuştu" dedi.

"15 sene namus cinayetinden cezaevinde yatmış birisi"

Önceden de şiddet görmesine rağmen korktuğu için ayrılamadığını öne süren Yurttaş, "Korktuğum için ayrılamadım. Çok korkuyorum çünkü çok güçlü. Sürekli sağ eliyle vuruyor ve aşırı güce sahip. 15 sene namus cinayetinden cezaevinde yatmış birisi. Beni öldüremez mi, öldürür ki öldürecek" diye konuştu.

"Ben ölmek istemiyorum"

Kendisinden ayrılmak istediği için ona şiddet uyguladığını belirten Yurttaş şunları söyledi: "Ben kaçacaktım, Karadeniz'e gidecektim. Akşam olmasını bekledim. Ama araba yaklaştığında öleceğimi hissetmiştim. Arada durdu dövdü. Telefonumu atmışlar nereye attılar bilmiyorum. Beni öldü diye bırakmışlar. Arkadaki kız 'Ağabey yapma' dedi. 'Sus' dedi, küfür etti. Ona da elini kaldırdı. 'Tamam ağabey haklısın' dedi ve kız hiçbir şey yapamadı. Şu anda o kız da konuşmuyor. 'Ben bir şey görmedim. O dövmedi biz öyle aldık onu' diyor. Arabaya beni öyle aldıklarını söylüyorlar. Öyle alan bir insan beni hastaneye neden götürmedi. Baygın bir halde atıyorlar ve beni hastaneye götürmüyorlar. Madem yardım ettiniz beni evime kadar çıkarabilirdiniz. Yalan söylüyorlar. Kendisi yaptı. En azından hastaneye götürebilirlerdi. Öyle bulduğunuz bir kadını kim olsa hastaneye götürürdü. En azından evine çıkarırdı, yatağına yatırırdı. Ama beni baygın bir haldeyken başkası buluyor. Ben ölmek istemiyorum, yalvarıyorum. Ben gerçekten ölmek istemiyorum. Ben diğerleri gibi olmak istemiyorum. Kesin bana yine bir şey yapacak. Başkaları gibi ölmek istemiyorum."

Sevgilisi tarafından darp edilen Beyza : Başkaları gibi ölmek istemiyorum
Sevgilisi tarafından darp edilen Beyza : Başkaları gibi ölmek istemiyorum
Sevgilisi tarafından darp edilen Beyza : Başkaları gibi ölmek istemiyorum
Sevgilisi tarafından darp edilen Beyza : Başkaları gibi ölmek istemiyorum

Jandarma, Otomobil, Antalya, Ölü, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sevgilisi tarafından darp edilen Beyza : 'Başkaları gibi ölmek istemiyorum' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Saldırıya uğrayan Dilan Çıtak'a babası İbrahim Tatlıses'ten destek Saldırıya uğrayan Dilan Çıtak'a babası İbrahim Tatlıses'ten destek Gözaltına alınan HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu hastaneye kaldırıldı Gözaltına alınan HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu hastaneye kaldırıldı Bakan Soylu, komandolara böyle seslendi: Rehavet, terör örgütlerinden daha büyük düşmanımız Bakan Soylu, komandolara böyle seslendi: Rehavet, terör örgütlerinden daha büyük düşmanımız Her yeri beyaz gördüğünü söyledi, birkaç saat sonra ölü bulundu Her yeri beyaz gördüğünü söyledi, birkaç saat sonra ölü bulundu 19 yaşındaki genç, tüfekle intihar etti 19 yaşındaki genç, tüfekle intihar etti Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç alkollüyken bir araca çarparak kaçtı iddiası Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç alkollüyken bir araca çarparak kaçtı iddiası Araç sahipleri dikkat! Kış lastiği uygulaması sona erdi, değiştirmeyen pişman olur Araç sahipleri dikkat! Kış lastiği uygulaması sona erdi, değiştirmeyen pişman olur Türkiye'ye yönelik felaket tellallığına devam eden Cem Uzan, bu kez de kahinliğe soyundu: Dolar 20 lira olacak Türkiye'ye yönelik felaket tellallığına devam eden Cem Uzan, bu kez de kahinliğe soyundu: Dolar 20 lira olacak
Bahçeli'yi kızdıracak anket! İYİ Parti, MHP'yi ikiye katladı Bahçeli'yi kızdıracak anket! İYİ Parti, MHP'yi ikiye katladı         
00:24
İki aracın kafa kafaya çarpıştığı feci kazada 2 kişi öldü, 2'si ağır 10 kişi yaralandı İki aracın kafa kafaya çarpıştığı feci kazada 2 kişi öldü, 2'si ağır 10 kişi yaralandı         
23:33
Aydın'ın Kuyucak ilçe Kaymakamı Yılmaz Kurt, Didim'de ölü bulundu Aydın'ın Kuyucak ilçe Kaymakamı Yılmaz Kurt, Didim'de ölü bulundu         
22:44
Şeyma Subaşı, 3 buçuk ay önce tanıştığı sevgilisiyle yıl sonunda dünyaevine giriyor Şeyma Subaşı, 3 buçuk ay önce tanıştığı sevgilisiyle yıl sonunda dünyaevine giriyor         
21:24
"Babama gidiyorum" diye evden çıkan kadının cansız bedeni deniz kıyısındaki bir mağarada bulundu         
20:08
Fox TV'nin iddialı dizisi Baraj final yapıyor Fox TV'nin iddialı dizisi Baraj final yapıyor         
19:36
Otobüse yavaş binen hamile kadına şoförden çirkin sözler! Duyanlar sert tepki gösterdi Otobüse yavaş binen hamile kadına şoförden çirkin sözler! Duyanlar sert tepki gösterdi         
17:46
AK Partili vekilin lüks arabasını gören Edirneliler fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarıştı AK Partili vekilin lüks arabasını gören Edirneliler fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarıştı         
17:10
Çorumlu talihli, 5 TL'lik kazı kazan kartından 200 bin TL kazandı Çorumlu talihli, 5 TL'lik kazı kazan kartından 200 bin TL kazandı         
14:17
Bakan Soylu dertlerine derman oldu! Yüzde 50 şartı kalktı, günlük otobüs sefer sayısı 900'e çıktı Bakan Soylu dertlerine derman oldu! Yüzde 50 şartı kalktı, günlük otobüs sefer sayısı 900'e çıktı         
14:09
Ölümler başladı! Beyni çürüten gizemli hastalık bir ülkeyi esir aldı Ölümler başladı! Beyni çürüten gizemli hastalık bir ülkeyi esir aldı         
14:06
Karısı ile bastığı adamı yatak odasına kilitledi! Canını kurtarmak isteyen adam camdan atladı Karısı ile bastığı adamı yatak odasına kilitledi! Canını kurtarmak isteyen adam camdan atladı         
13:58
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, aylık maaşının 200 bin lira olduğu iddialarıyla ilgili suskunluğunu bozdu Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, aylık maaşının 200 bin lira olduğu iddialarıyla ilgili suskunluğunu bozdu         
12:28
Selin Ciğerci vergi rekortmeni oldu! İşte ödediği miktar ve listedeki yeri Selin Ciğerci vergi rekortmeni oldu! İşte ödediği miktar ve listedeki yeri         
10:42
İki eltinin kaçtığı yufkacı Muammer Ay, canlı yayına bağlanıp kendini savundu İki eltinin kaçtığı yufkacı Muammer Ay, canlı yayına bağlanıp kendini savundu         
09:42
Kurdaki spekülatif artış sonrası Erdoğan çağrı yaptı, 6 günde rekor satış gerçekleşti Kurdaki spekülatif artış sonrası Erdoğan çağrı yaptı, 6 günde rekor satış gerçekleşti         
08:30
Mansur Yavaş'a Erdoğan ve İmamoğlu'nu geçtiği anket soruldu, cevabı çok netti Mansur Yavaş'a Erdoğan ve İmamoğlu'nu geçtiği anket soruldu, cevabı çok netti         
23:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.04.2021 02:58:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Sevgilisi tarafından darp edilen Beyza : "Başkaları gibi ölmek istemiyorum" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei