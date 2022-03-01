SEVGİLİSİ TELEFON VE SOSYAL MEDYADAN ENGELLEYİNCE 5 KATLI APARTMANIN ÇATISINA ÇIKTI - Son Dakika
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SEVGİLİSİ TELEFON VE SOSYAL MEDYADAN ENGELLEYİNCE 5 KATLI APARTMANIN ÇATISINA ÇIKTI

01.03.2022 22:55

ANTALYA'da, adı öğrenilemeyen yabancı uyruklu kız arkadaşı tarafından telefonu ve sosyal medya hesaplarından engellenen Fırat K. (26), 5 katlı apartmanın çatısına çıktı.

ANTALYA'da, adı öğrenilemeyen yabancı uyruklu kız arkadaşı tarafından telefonu ve sosyal medya hesaplarından engellenen Fırat K. (26), 5 katlı apartmanın çatısına çıktı. Polis, dalgınlığından faydalanarak Fırat K.'yı bulunduğu yerden indirdi.

Olay, saat 20.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Tonguç Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı apartmanda meydana geldi. Fırat K., tartıştığı adı öğrenilemeyen yabancı uyruklu sevgilisi tarafından cep telefonu ve sosyal medya hesaplarından engelledi. Tüm çağrı ve ulaşma çabalarına rağmen sonuç elde edemeyen Fırat K., cadde üzerinde bulunan 5 katlı binanın çatısına çıktı. Çatıdan bir ayağını sarkıtan Fırat K.?yı görenler durumu 112'ye Acil'e bildirdi. İhbarla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Fırat K., yabancı uyruklu kız arkadaşının gelmesini isterken, itfaiye ekipleri de zemine hava yastığı açtı.

Polis, Fırat K.'nın kız arkadaşını olay yerine getirdi ve telefonla konuşturdu. Fırat K., telefonla kız arkadaşıyla görüşmesine rağmen ikna olmayınca, polis ekipleri bir anlık dalgınlığından yararlanarak kendisini bulunduğu yerden indirdi. Ekipler, binadan indirdikleri Fırat K.'yı polis merkezine götürdü. (DHA)

SEVGİLİSİ TELEFON VE SOSYAL MEDYADAN ENGELLEYİNCE 5 KATLI APARTMANIN ÇATISINA ÇIKTI
SEVGİLİSİ TELEFON VE SOSYAL MEDYADAN ENGELLEYİNCE 5 KATLI APARTMANIN ÇATISINA ÇIKTI
SEVGİLİSİ TELEFON VE SOSYAL MEDYADAN ENGELLEYİNCE 5 KATLI APARTMANIN ÇATISINA ÇIKTI

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Muratpaşa, Polis, Medya, Fırat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SEVGİLİSİ TELEFON VE SOSYAL MEDYADAN ENGELLEYİNCE 5 KATLI APARTMANIN ÇATISINA ÇIKTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: SEVGİLİSİ TELEFON VE SOSYAL MEDYADAN ENGELLEYİNCE 5 KATLI APARTMANIN ÇATISINA ÇIKTI - Son Dakika
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