Sevgilisi terk edince ölmek istedi - Son Dakika

Sevgilisi terk edince ölmek istedi

Adana'da 17 yaşındaki genç sevgilisi terk ettiği için otoyol köprüsünden atladı

Genç, itfaiye ekibinin açtığı hava yastığına düşerek ölmekten kurtuldu

ADANA - Adana'da 17 yaşındaki bir genç sevgilisi terk ettiği için otoyol köprüsünden atladı. Genç, açılan hava yastığına

n üzerine düşerek hayatta kaldı.

Edinilen bilgiye göre olay merkez Sarıçam ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre 17 yaşındaki S.A.A. sevgilisinin kendisini terk ettiğini öne sürerek Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolundaki köprüye çıkıp intihar girişiminde bulundu. Genç polis gelince de köprünün demir korkuluklarına tırmanarak atlayacağını söyledi. Bunun üzerine olay yerine itfaiye ekipleri de sevk edildi. Ekipler gencin atladığında düşeceği noktada hava yastığı açtı. Bir süre polis genci ikna etmeye çalıştı. Genç bir türlü ikna olmadı. Polisin daha sonraki ikna çabaları sürerken genç ineceğini söyleyip birden kendini aşağı bıraktı. Genç itfaiyenin açtığı hava yastığının üzerine düştü.

Ölümden dönen genç hastaneye kaldırılırken hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.