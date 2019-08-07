Son Dakika Haberleri: Sevgilisi terk etti, Facebook canlı yayınında intihar etti
Son Dakika Güncel Haber

Sevgilisi terk etti, Facebook canlı yayınında intihar etti

1 saat önce

Almanya'da yaşayan Romanyalı bir genç, 3 yıllık ilişkisinin bitmesi sonrası Facebook üzerinden canlı yayın açtı ve otomobiliyle TIR'a çarparak intihar etti.

Sevgilisi terk etti, Facebook canlı yayınında intihar etti, System.String[]
Almanya'da yaşayan Romanyalı bir genç, 3 yıllık ilişkisinin bitmesi sonrası Facebook üzerinden canlı yayın açtı ve otomobiliyle TIR'a çarparak intihar etti. İntihar eden genç, yaptığı canlı yayında, annesine ve babasına onları çok sevdiğini söyledi.

Almanya'da yaşayan Romanyalı Cristian Claudiu (22) 3 yıllık ilişkisinin bitmesi sonucu, Facebook üzerinden açtığı canlı yayında, otomobiliyle TIR'a arkadan çarparak intihar etti. Claudiu'nun intihar anı, saniye saniye canlı yayında görüntülendi.

Canlı yayına, emniyet şeridine park ettiği sırada başlayan Claudiu,  otomobilini çalıştırarak otobanda hızlanmaya başladı. O sırada konuşmaya da başlayan Claudiu, annesine, babasına ve ilişkisinin sona erdiği Monica adındaki sevgilisine seslendi.

'ONU HAK ETTİĞİNDEN DAHA ÇOK SEVDİM'

Canlı yayında konuşmaya başlayan Claudiu, " Anne, baba. Sizleri dünyadaki her şeyden daha çok seviyorum. Monica da onu çok sevdiğimi söyleyebilir. Onu hak ettiğinden daha çok sevdim. Onu hala seviyorum. Onu çok seviyorum. Bugün bana kötü haberler verdi. Benimle ayrıldığını söyledi. Artık benimle hiçbir şey yapmak istemediğini söyledi. 3 yıllık ilişkimizin ardından, hem de onu bu kadar beklemişken" dedi.

'OTOBAN ÇIKIŞINDAKİ TIR'A ARKADAN ÇARPTI'

Konuşması sırasında, sevgilisinin onu başkası için terk ettiğini söyleyen Claudiu, ağlamaya başladı ve otomobiliyle yaklaşık 170 km hıza ulaştı. Otobanın çıkışında duran bir TIR'a arkadan çarptı.

'CANLI YAYIN DEVAM ETTİ'

Çarpmanın ardından canlı yayına devam eden cep telefonundaki görüntülerde, sağlık ekiplerinin Claudiu'ya müdahale ettikleri ve oksijen maskesi taktıkları görüldü. Enkaza dönen otomobilden çıkarılan Claudiu, hastaneye kaldırıldı ancak kazanın 15 saat sonrasında yaşamını yitirdi.

Görüntü Dökümü
----------------------------------
-Claudiu'nun otomobiliyle otobana çıkması
Claudiu'nun annesi babası ve sevgilisine seslenme anları
Claudiu'nun otomobille hızlanması
Çarpışma anı
Claudiu'ya müdahale eden sağlık ekipleri


Facebook, Almanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 02:55 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sevgilisi terk eden genç, Facebook canlı yayınında intihar etti
Gökhan Özoğuz, Kaz Dağları'nda evi olduğu yönündeki iddiaları yalanladı New York Times tepkiler sonrası manşet değiştirdi! Trump'tan "İşte bunlarla karşı karşıyayız" çıkışı geldi Yavaş'ın "Şirketleri bize vermiyorsunuz" çıkışına AK Parti'den yanıt: Aslı astarı yok

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.8.2019 16:01:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sevgilisi terk etti, Facebook canlı yayınında intihar etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]