Son Dakika Haberleri: Sevgilisi ünlü manken Ceren Kaplakarslan ve annesine dehşeti yaşattı! Kan donduran detaylar....
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Sevgilisi ünlü manken Ceren Kaplakarslan ve annesine dehşeti yaşattı! Kan donduran detaylar....

38 dakika önce

Olay, 1 Eylül akşamı Ataşehir'de meydana geldi.

Sevgilisi ünlü manken Ceren Kaplakarslan ve annesine dehşeti yaşattı! Kan donduran detaylar...., System.String[]

Olay, 1 Eylül akşamı Ataşehir'de meydana geldi. Şarkıcı Rafel El Roman'ın eski eşi olan 6 aylık hamile Ceren Kaplakarslan,annesi Nuray Deveci Yeşiltepe ile birlikte bebeğinin kontrolü için özel hastaneye gitti. Bir süre sonra hastaneye, Kaplakarslan'ın sevgilisi Temel Kankıran da geldi. Kontrolün ardından hastaneden çıkıp annesiyle birlikte aracına doğru yürüyen Ceren Kaplakarslan'ın yanına yaklaşan Kankıran, "Seninle konuşmam lazım" dedi.


TABANCANIN KABZASIYLA ANNE VE KIZA VURDU


İkili beraber yürürken, tartışma çıktı. Tartışma sırasından Temel Kankıran, belindeki tabancayı çekip, Ceren Kaplakarslan'ın başına dayadı. Araya giren yine oyunculuk yapan Nuray Deveci Yeşiltepe, kızını araca bindirdi. Ancak Temel Kankıran, bu kez de silahın kabzasıyla Yeşiltepe'ye vurdu. Araçtan inen Ceren Kaplakarslan'ın yüzüne de tabancanın kabzasıyla vuran Temel Kankıran, anne ve kızı yerde tekmeledi.


Bu sırada çevre sakinleri olaya müdahale etti. Yaralanan Ceren Kaplakarslan ile annesi çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.


'KAFAMA SİLAH DAYADI'


Olayla ilgili Ataşehir Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Polisin ifadesine başvurduğu manken ve oyuncu Ceren Kaplakarslan, annesiyle birlikte yaşadıkları korku dolu dakikaları anlattı. Kaplakarslan, "Yaklaşık 2,5 yıl önce Temel Kankıran ile yaşamaya başladım. Kendisinden 6 aylık hamileyim. 1 yıl önce de ayrıldım. Ancak 2 ay ayrı kaldıktan sonra beni tehdit etmeye başladı. Bunun üzerine tekrar birlikte olduk. Olay günü annemle birlikte bebeğin kontrolü için hastaneye gittik. Temel beni aradı, daha sonra yanıma geldi. Hastaneden çıktık, aracıma doğru yürüdüğümüz sırada bana, Seninle bir şey konuşacağım dedi. Beraber yürümeye başladık. Bu sırada Instagram ile ilgili sorular sordu. Bunun üzerine tartışmaya başladık. Belinden çıkardığı silahı kafama dayadı. Bu sırada annem araya girdi. Beni araca bindirdi" dedi.


'HAMİLE HALİMLE YERDE TEKMELEDİ'


Kankıran'ın, kendisinin ardından bu kez de annesiyle tartışmaya başladığını ifade eden Kaplakarslan, "Silahın kabzasıyla anneme vurduğunu görünce aşağı inip araya girdim. Silahın kabzasıyla yüzüme vurdu. Gözümün önü şişti. Anneme de vurarak kolundan yaraladı. Ben tekrar araca bindiğim sırada annemle tekrar kavga etti. Bu sırada dışarı çıktığımda annemle ben yere düştüm. Yerde tekmelemeye başladı" diye konuştu.


'BEBEĞİMİ KORUMAK İSTEDİM'


Bu sırada araya çevre sakinlerinin girdiğini kaydeden Ceren Kaplakarslan, "Ben bebeğime bir şey olmasın derdindeydim. Bu sırada bizi tekmelerken vatandaşlar toplanmaya başladı. Ancak Temel'in yanında bulunan başka arkadaşı kalabalığın karışmasını engelledi. Sonra hastaneye kaldırıldık. Şükürler olsun bebeğimde bir şey yoktu, ancak kanamam olmuştu. Annemde de kırıklar olmuştu" ifadelerini kullandı.


TUTUKLANDI


Temel Kankıran, bir süre sonra olayda kullandığı Glock marka tabancayla emniyete giderek teslim oldu. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Kankıran, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Ceren Kaplakarslan, Ataşehir, Manken, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 02:15 
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