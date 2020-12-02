Sevgilisi ve yenidoğan oğlunu koronavirüs nedeniyle 5 hafta boyunca göremedi - Son Dakika

Sevgilisi ve yenidoğan oğlunu koronavirüs nedeniyle 5 hafta boyunca göremedi

02.12.2020 17:53
Sevgilisi ve yenidoğan oğlunu koronavirüs nedeniyle 5 hafta boyunca göremedi, System.String[]

İngiltere'nin Manchester şehrinde yaşayan Craig Thomas, koronavirüs olduğu sırada acil sezaryen doğuma alınan ve durumunun kötüleşmesi üzerine suni komaya sokulan sevgilisini 5 hafta boyunca göremedi.

İngiltere'nin Manchester şehrinde yaşayan Craig Thomas, koronavirüs olduğu sırada acil sezaryen doğuma alınan ve durumunun kötüleşmesi üzerine suni komaya sokulan sevgilisini 5 hafta boyunca göremedi.

Yaşadıklarını Sky News'e anlatan 30 yaşındaki Craig Thomas'ın Ekim'in başlarında koronavirüs testinin pozitif çıktığı daha sonra 29 yaşındaki sağlık çalışanı sevgilisi Lura Savage'ın da semptom göstermeye başladığı ifade edildi. Craig, 30 haftalık hamile olan Lura'nın kendisinin ve bebeğinin sağlığından endişelenmeye başlaması üzerine Lura'yı 19 Ekim'de Tameside Hastanesi'ne götürdü. Rutin bir sağlık taraması yapılacağını düşünen Craig, Lura'yı 5 hafta boyunca göremedi.

Lura'nın koronavirüs testi hastanede pozitif çıktı ve hastaneye kabul edildi. Bir hafta sonra Craig hastaneden aldığı telefonda bebeğin hayatının tehlikede olduğunu öğrendi. 28 Ekim'de Lura, Finley ismi verilen bebeği doğurdu. Bebek Finley'in de doğumundan kısa bir süre sonra koronavirüs testi pozitif çıktı.  Lura'nın durumunun kötüleşmesi üzerine Lura 10 gün kaldığı suni komaya sokuldu.

Finley'in doğumundan 9 gün sonra hem bebeğim hem babası Craig'in koronavirüs testinin negatif gelmesi üzerine ikisi ilk defa buluştu. Craig 30 Kasım'da Lura'nın taburcu edilip, eve gelebileceğine dair bir telefon aldı. Aile Lura'nın da eve dönmesiyle ilk defa birlikte buluşmuş oldu.

Craig Thomas, Manchester, İngiltere, 112 Acil, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sevgilisi ve yenidoğan oğlunu koronavirüs nedeniyle 5 hafta boyunca göremedi - Son Dakika


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