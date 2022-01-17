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Sevgilisi Yağmur Önüt'ü av tüfeğiyle öldüren sanığa 16 yıl 8 ay hapis cezası - Son Dakika

Sevgilisi Yağmur Önüt'ü av tüfeğiyle öldüren sanığa 16 yıl 8 ay hapis cezası

17.01.2022 12:27
Sevgilisi Yağmur Önüt'ü av tüfeğiyle öldüren sanığa 16 yıl 8 ay hapis cezası

Küçükçekmece'de sevgilisi Yağmur Önüt'ü av tüfeğiyle vurarak öldüren Egemen Vardar'ın 5 yıl 10 ay hapis cezası Yargıtay tarafından bozulmuştu.

Küçükçekmece'de sevgilisi Yağmur Önüt'ü av tüfeğiyle vurarak öldüren Egemen Vardar'ın 5 yıl 10 ay hapis cezası Yargıtay tarafından bozulmuştu. Yeniden görülen davada mahkeme, sanık Egemen Vardar'ın 16 yıl 8 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Küçükçekmece'de 19 Nisan 2016 tarihinde turizm otelcilik bölümü öğrencisi olan Egemen Vardar (21) hakkında aynı okulda okuyan sevgilisi Yağmur Önüt'ü (20) babaannesinin evinde av tüfeğiyle vurarak, hayatını kaybetmesine neden olduğu gerekçesiyle 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Bakırköy 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan yargılama sonucunda Egemen Vardar'a 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan iyi hal indirimi uygulanarak 5 yıl 10 ay hapis cezası verilmişti. Tarafların itirazı üzerine dosya Yargıtay'a gönderilmişti. Yargıtay 12'nci Ceza Dairesi 'bilinçli taksirle öldürme suçundan' sanığın mahkumiyetine karar verilmesinin kanuna aykırı olduğunu, bu nedenle sanığın 'olası kastla öldürme' suçundan ceza alması gerektiğini belirterek kararı bozmuştu.

Yargıtay'ın kararı bozmasının ardından Bakırköy 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden görülen davada karar açıklandı. Karar duruşmasında tutuksuz sanık Egemen Vardar ile maktul Yağmur'un annesi Sevgi Gülseren hazır bulundu. Duruşmaya taraf avukatları da katıldı.

Duruşmada beyanda bulunan müşteki avukatı Esin Yeşilırmak, sanığın tutuklanmasını talep ettiklerini söyleyerek, "Sanık tehditlerine hala devam etmektedir. Hakkında tedbir talebinde bulunmak durumunda kalıyoruz" dedi.

Sanık "Benim vicdanım çok rahat"

Tutuksuz sanık Egemen Vardar ise silahın yanlışlıkla ateş aldığını savunarak, "Öncelikle bu bir kadın cinayeti falan değil. Ortada bilerek, isteyerek yapılan bir şey yok. Yağmur'u ben kaybettim, hayat yaşamıyorum ben. Bilerek, isteyerek yapmadım. Yağmur olay günü o eve şarjını unuttuğu için gidiyor zaten. Yağmur'a şarjını ben mi unutturdum? Evleneceğim insanı kaybettim ben. Kaybım çok büyük. Yapmadığım şeylerden dolayı iftiraya uğruyorum. Benim vicdanım çok rahat. Ben bu olayı bilerek yapmadım. Benim bu olaydan ne gibi bir kazancım olabilir ki" dedi.

Sanık savunmasının ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı. Mahkeme, sanık Egemen Vardar'ın 'olası kastla öldürme' suçundan iyi hal indirimi uygulayarak 16 yıl 8 ay hapsine hükmetti. Öte yandan sanığın hüküm ile birlikte tutuklanmasına da karar verildi. Egemen Vardar, duruşmada polisler tarafından tutuklanıp cezaevine gönderildi.

"Ben artık yasımı rahat rahat tutmak istiyorum"

Kararın açıklanmasının ardından adliye önünde gözyaşları içinde konuşan anne Sevgi Gülseren, "Onun yaşı kadar bile ceza vermediler. 6 yıl uğraştık. Çok şükür ki kızımın katili tutuklandı. Bu dünyada benim kızım için yapacak hiçbir şeyim kalmadı. O yüzden ben artık yasımı tutmak istiyorum rahat rahat. Siz olmasaydınız, bu kadınlar olmasaydı, benim sesimi kimse duymayacaktı. Bunu birlikte başardık. Hepinizden Allah razı olsun. Rabbim sizi ve çocuklarınızı korusun. Şaka değilmiş, benim kızım ölmüş. 6 yıldır öldü kızım diyorum. Kemiği bile kalmadı daha yeni ceza verdiler. Geç gelen adalet adalet midir? Adil olsaydı benim kızımı geri verirlerdi. Benim kızım geri gelmeyecek ki. Benim için adalet yok. Beni burada boşu boşuna uğraştırdılar. Boşu boşuna bekledik. İçeride kötü kötü şeyler söylediler. Benim kızımı yüzlerce başka şekilde öldürdüler. Ben içeride onu dinledim. Kafamda bin türlü öldürülmüş hali var. Bana bunu yaşattılar. Şimdi ceza almış, benim suçum ne? Ben ömür boyu kızımın binlerce kez öldürülmüş halinin hayalini bilerek yaşayacağım" dedi. - İSTANBUL

Sevgilisi Yağmur Önüt'ü av tüfeğiyle öldüren sanığa 16 yıl 8 ay hapis cezası

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Küçükçekmece, Yargıtay, Mahkeme, Ölü, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sevgilisi Yağmur Önüt'ü av tüfeğiyle öldüren sanığa 16 yıl 8 ay hapis cezası - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sevgilisi Yağmur Önüt'ü av tüfeğiyle öldüren sanığa 16 yıl 8 ay hapis cezası - Son Dakika
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