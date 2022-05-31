Sevgilisinden 3 saat şiddet gören kadın, barışınca şikayetini geri çekti! - Son Dakika
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Sevgilisinden 3 saat şiddet gören kadın, barışınca şikayetini geri çekti!

31.05.2022 14:10
Sevgilisinden 3 saat şiddet gören kadın, barışınca şikayetini geri çekti!

İzmir'de eski erkek arkadaşı E.Y. tarafından 3 saat boyunca şiddet gördüğünü söyleyerek şikayetçi olan Gamze Tümtürk, suç duyurusunu geri çekti. Tümtürk'ün, E.Y. ile tekrar barıştığı açıklandı.

Harmandalı Mahallesi'nde Gamze Tümtürk, 3 senedir birlikte olduğu E.Y.'den, fiziksel ve duygusal şiddet gördüğünü öne sürerek 3 ay önce ayrıldı. Bu süreçte E.Y. tekrar barışmak istediğini söyledi ancak Tümtürk bunu kabul etmedi. 4 Mart'ta saat 06.00 sıralarında E.Y. eve geldi. Açık unutulan kapıdan giren E.Y., iddiaya göre yatak odasında uyuyan Gamze Tümtürk'ün yanına gidip barışmak istediğini söyleyerek, sarılmaya çalıştı. Tümtürk, tepki verince E.Y. genç kadına saldırdı.

GÖZLERİ MOSMOR OLDU

Olaydan sonra gözleri başta olmak üzere yüzünün ve vücudunun birçok bölgesinde morluklar oluşan Tümtürk, polise gidip şikayetçi oldu. Olay günü polis ekiplerince gözaltına alınan E.Y., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

"BİR ANDA BENİ KALDIRIP BİRLİKTE OLMAK İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ"

Gamze Tümtürk, DHA'ya yaptığı açıklamada, olay günü kapıyı açık unuttuğunu ve sabaha karşı bir ses duyduğunu, dönüp baktığında E.Y.'nin başucunda olduğunu belirterek, "Bana benimle barışmak istediğini söyleyip, sarılmaya kalktı. İstemediğimi söyledim. Bana vurmaya başladı. Yumruk ve tekmelerle saldırdı. Yatak odasından salona geldim ama yine vurmaya devam etti. Bir süre sonra bana, "Uykusuzum, 2 saat uyuyalım gideceğim' dedi. Ben de daha fazla şiddet göstermemesi için kabul ettim. Benim de çok ağrım vardı, bu nedenle ben de uyumaya çalıştım. Bir anda beni kaldırıp, birlikte olmak istediğini söyledi. Kabul etmedim.

"HER YERİMİ TEKMELEYİP, YUMRUKLADI"

Bunun üzerine beni daha fazla dövmeye başladı. En son çığlık atıp kaçtım ancak saçımdan tutup beni yere fırlattı. Başım da dahil her yerimi tekmeleyip, yumrukladı. Sonrasında sinir krizi geçirip, çığlık atmaya başlamam üzerine evi terk etti" dedi.

ESKİ SEVGİLİSİ İLE BARIŞTI

Olay sonrasında Gamze Tümtürk, avukatı Ercan Öner aracılığıyla 'tehdit', 'hakaret', 'darp' ve 'cinsel saldırı' suçlarından savcılığa suç duyurusunda bulundu. Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açtığı soruşturma sürerken, eski sevgilisiyle tekrar barıştığı belirtilen Gamze Tümtürk şikayetini geri çekti.

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Kaynak: DHA

Mart, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sevgilisinden 3 saat şiddet gören kadın, barışınca şikayetini geri çekti! - Son Dakika


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