Son Dakika Haberleri: Sevgilisinden ayrılan genç kendisini 3'üncü kattan attı
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Sevgilisinden ayrılan genç kendisini 3'üncü kattan attı

53 dakika önce

Esenyurt'ta sevgilisinden ayrılıp bunalıma giren 21 yaşındaki genç, kendisini 3. kattaki evinin balkonundan boşluğa bıraktı.

Sevgilisinden ayrılan genç kendisini 3'üncü kattan attı, System.String[]

Esenyurt'ta sevgilisinden ayrılıp bunalıma giren 21 yaşındaki genç, kendisini 3. kattaki evinin balkonundan boşluğa bıraktı. Durumu ağır olan genç, hastaneye kaldırıldı.


Olay, sabah 07.30 sıralarında Esenyurt Talatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Halil Kıyıcı (21), uzun süredir beraber olduğu sevgilisiyle bir süre önce ayrıldı. Ayrılığı kabul edemeyen genç depresyona girdi. Bir süre kendini dış dünyaya kapatan genç, bugün sabah saatlerinde yaşadığı evin balkonundan kendini attı. 3'üncü kattan aşağıya atlayan genci ilk olarak komşuları fark etti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi olay yerinde yaptılar. Yapılan kontrollerin ardından durumu ağır olan Halil Kıyıcı, Esenyurt Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı. - İSTANBUL

Esenyurt, Polis, Sabah, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 10:36 Kaynak: İHA
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