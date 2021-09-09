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Sevgilisinden ayrılan genç kız intihar girişiminde bulundu! Vatandaşlar görüntü almak için birbirleriyle yarıştı - Son Dakika

Sevgilisinden ayrılan genç kız intihar girişiminde bulundu! Vatandaşlar görüntü almak için birbirleriyle yarıştı

09.09.2021 16:01

Antalya'da sevgilisinden ayrıldıktan sonra psikolojik problemler yaşadığı iddia edilen genç kız, 5 katlı binanın çatısına çıkarak terasın duvarına oturdu. Yaşanan intihar girişimine şahit olan vatandaşlar ise olanları film gibi izleyip cep telefonlarına kaydetti.

Antalya'da yaşanan intihar girişimi ilginç anlara sahne oldu.Sevgilisinden ayrıldıktan sonra psikolojisinin bozulduğu söylenen genç kız canına kıymaya kalktı.Genç kız 5 katlı binanın çatısına çıkarak terasın duvarına oturdu. O anları heyecanla izleyen vatandaşlar ise adeta görüntü alma yarışına girdi.

EVİNE HACİZ GELDİ

Olay, Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi Tekelioğlu Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı binanın çatısında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, mahallede yaşayan Esra Ç. (30) bir süre önce sevgilisinden ayrıldı. Sevgilisinden ayrılan genç kızın dün yaşadığı evine borçları yüzünden haciz geldi.

Sevgilisinden ayrılan genç kız çatıya çıktı, vatandaşlar ise görüntü alma yarışına girdi

BİNANIN ÇATISINA ÇIKTI

Haciz işlemlerinin ardından evinden çıkan genç kız, 5 katlı apartmanın çatısına çıkarak tehlikeli davranışlarda bulunmaya başladı. Genç kızı fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Genç kızın aşağı düşme ihtimaline karşı olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri de geldi. İtfaiye ekipleri yere branda açtı.

Sevgilisinden ayrılan genç kız çatıya çıktı, vatandaşlar ise görüntü alma yarışına girdi

FİLM İZLER GİBİ İZLEDİLER

Genç kız ayaklarından birisini dışarı sallayarak çatı katında duvarın üstünde uzun süre oturdu. İkna olmaması üzerine olay yerine müzakereci ekipler de geldi. Genç kızın o hallerini merak eden vatandaşlar ise adeta film izler gibi izleyip cep telefonları ile kayda aldı.

Sevgilisinden ayrılan genç kız çatıya çıktı, vatandaşlar ise görüntü alma yarışına girdi

EKİPLER İKNA ETTİ

Yaklaşık 2 saat dil dökülen şahıs, müzakereci polis ekipleri tarafından ikna edilerek aşağı indirildi. Polis ekipleri tarafından teslim alınan kız, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Sevgilisinden ayrılan genç kız çatıya çıktı, vatandaşlar ise görüntü alma yarışına girdi
Sevgilisinden ayrılan genç kız çatıya çıktı, vatandaşlar ise görüntü alma yarışına girdi
Sevgilisinden ayrılan genç kız çatıya çıktı, vatandaşlar ise görüntü alma yarışına girdi
Sevgilisinden ayrılan genç kız intihar girişiminde bulundu! Vatandaşlar görüntü almak için birbirleriyle yarıştı
Sevgilisinden ayrılan genç kız intihar girişiminde bulundu! Vatandaşlar görüntü almak için birbirleriyle yarıştı
Sevgilisinden ayrılan genç kız intihar girişiminde bulundu! Vatandaşlar görüntü almak için birbirleriyle yarıştı
Sevgilisinden ayrılan genç kız intihar girişiminde bulundu! Vatandaşlar görüntü almak için birbirleriyle yarıştı
Sevgilisinden ayrılan genç kız intihar girişiminde bulundu! Vatandaşlar görüntü almak için birbirleriyle yarıştı
Sevgilisinden ayrılan genç kız intihar girişiminde bulundu! Vatandaşlar görüntü almak için birbirleriyle yarıştı
Sevgilisinden ayrılan genç kız intihar girişiminde bulundu! Vatandaşlar görüntü almak için birbirleriyle yarıştı
Sevgilisinden ayrılan genç kız intihar girişiminde bulundu! Vatandaşlar görüntü almak için birbirleriyle yarıştı

Antalya, İntihar, Polis, Film, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sevgilisinden ayrılan genç kız intihar girişiminde bulundu! Vatandaşlar görüntü almak için birbirleriyle yarıştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sevgilisinden ayrılan genç kız intihar girişiminde bulundu! Vatandaşlar görüntü almak için birbirleriyle yarıştı - Son Dakika
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