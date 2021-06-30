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Sevgilisinden ayrılan Şeyma Subaşı'ndan yeni açıklama - Son Dakika

Sevgilisinden ayrılan Şeyma Subaşı'ndan yeni açıklama

30.06.2021 14:05
Sevgilisinden ayrılan Şeyma Subaşı'ndan yeni açıklama, System.String[]

Şeyma Subaşı, yaklaşık 7 aydır aşk yaşadığı ve evlilik teklifini kabul ettiği Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den ayrıldığını duyurmuştu. Alsaloussi hakkında çıkan 'dolandırıcı' söylentilerini reddeden Subaşı, büyük yankı uyandıran iddia sonrası yeni bir açıklamada bulundu

Şeyma Subaşı, ocak ayında Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Kendisi için uçak kapatan sevgilisi hakkında, 'Ben onun malı olmaktan mutluyum' diyen Subaşı, evlilik teklifi almasının ardından hamile olduğunu açıkladı.

'DOLANDIRICI' İDDİASI

Ancak hamileliğini duyurduğu paylaşımı hemen silmesi kafaları karıştırdı. Subaşı, iki gün sonra da bebeğini kaybettiğini söyledi. Özellikle son bir ayda magazin gündeminde sıkça konuşulan ikili yollarını ayırdı. Çift hakkında hemen hemen her gün yeni bir iddia ortaya atılırken, Alsaloussi'nin dolandırıcı olduğu da ileri sürüldü.

"BİRAZ SAYGI GÖSTERİN"

Subaşı, çıkan dolandırıcılık iddialarından sonra suskunluğunu bozdu. Ayrılık dedikodularını doğrulayan Subaşı, "Ayrılığımın nedeni ile ilgili çıkan haber tamamen asılsızdır. Beni arayan gazetecilere söylediğim gibi: Biraz saygı gösterin. Ayrılık doğru ama sebepleri biz de kalsın." dedi.

"HAYAT SİZE LİMON VERİYORSA..."

Subaşı, sosyal medyada da büyük yankı uyandıran haberler sonrasında yeni bir paylaşımda bulundu. Ünlü isim paylaştığı bu fotoğrafına, "Hayat size limon veriyorsa ondan limonata yapın." notunu düştü.

KIZINA PROTEZ TIRNAK TAKDIRDI

Öte yandan Şeyma Subaşı, 8 yaşındaki kızı Melisa'ya protez tırnak taktırdı. Kızının yeni tırnaklarını da paylaşan Subaşı, sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Sevgilisinden ayrılan Şeyma Subaşı'ndan yeni açıklama
Sevgilisinden ayrılan Şeyma Subaşı'ndan yeni açıklama
Sevgilisinden ayrılan Şeyma Subaşı'ndan yeni açıklama
Sevgilisinden ayrılan Şeyma Subaşı'ndan yeni açıklama
Sevgilisinden ayrılan Şeyma Subaşı'ndan yeni açıklama
Sevgilisinden ayrılan Şeyma Subaşı'ndan yeni açıklama

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Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Sevgilisinden ayrılan Şeyma Subaşı'ndan yeni açıklama - Son Dakika Magazin


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