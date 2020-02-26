Sevgilisinden ayrıldı, üst geçitte intihara kalkıştı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sevgilisinden ayrıldı, üst geçitte intihara kalkıştı - Son Dakika

Sevgilisinden ayrıldı, üst geçitte intihara kalkıştı

6 saat önce

İZMİT'te, sevgilisinden ayrılan A.M.C. (20), üst geçide çıkarak intihar girişiminde bulundu.

Sevgilisinden ayrıldı, üst geçitte intihara kalkıştı, System.String[]

İZMİT'te, sevgilisinden ayrılan A.M.C. (20), üst geçide çıkarak intihar girişiminde bulundu. A.M.C., atlayacağı sırada bir kişi tarafından son anda kurtarıldı.

Olay, akşam saatlerinde D-100 yolu üzerindeki Mimar Sinan Köprüsü'nde meydana geldi. Sevgilisinden ayrıldığı ileri sürülen A.M.C., üst geçidin korkuluklarını aşarak köprünün çelik ayaklarına çıktı. A.M.C.'nin atlama ihtimaline karşın o sırada güzergahta bulunan bir halk otobüsü üst geçidin altında bekletildi. Yaklaşık 10 dakika boyunca üst geçidin ayaklarında bekleyen A.M.C.'yi atlayacağı sırada bir kişi montundan tutarak son anda kurtardı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından kontrolleri yapılan A.M.C. ardından polis ekiplerine teslim edildi.A.M.C., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.


Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 09:35 Kaynak: DHA
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