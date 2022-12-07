Bolu'da sevgilisinden ayrılmadığı için annesi tarafından oklavayla şiddete maruz kalan genç kız, yargı önüne çıktı - Son Dakika
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Bolu'da sevgilisinden ayrılmadığı için annesi tarafından oklavayla şiddete maruz kalan genç kız, yargı önüne çıktı

07.12.2022 14:11
Bolu'da sevgilisinden ayrılmadığı için annesi tarafından oklavayla şiddete maruz kalan genç kız, yargı önüne çıktı

Bolu'da kızı N.B.'yi sevgilisinden ayrılmadığı için oklavayla dövdüğü suçlamasıyla hakkında 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Cemile B. mahkemede yaptığı savunmada, "Bana vuran o ve dayak yiyen benim. Benim de ona vurduğum doğru. Kızımdan yediğim dayaktan dolayı yaralandım" dedi. İfadeler sonrası duruşmayı erteleyen mahkeme, tutuksuz sanık Cemile B.'nin kızı hakkında suç duyurusunda bulunması kararını aldı.

Bolu'da Cemile B., yaklaşık 6 ay önce sevgilisi olduğunu öğrendiği kızı N.B.'ye sinirlendi. Cemile B., iddiaya göre kızından, sevgilisinden ayrılmasını istedi. Ancak N.B., annesinin bu isteğini yerine getirmedi. Cemile B, bunun üzerine kızını oklava ile dövdü. N.B. de savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu.

"OKULA ELİM YÜZÜM MOSMOR GİDİYORDUM"

Olayla ilgili yürütülen soruşturmanın ardından Cemile B. hakkında 'Alt soya saldırı' suçlamasıyla 3 yıla kadar hapis istemiyle Bolu 2'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Duruşmada N.B., annesinden şikayetçi olduğunu söyleyerek, "Annem sevgilimden ayrılmadığım için beni sürekli dövüyordu. Okula bile elim yüzüm mosmor bir şekilde gitmek zorunda kaldım. Annemle geçinemediğim ve korkum nedeniyle devlete sığınmak zorunda kaldım. Bunu kendi isteğimle yaptım. Dayak yemekten korkuyorum ve öz annemden davacı, şikayetçiyim" dedi.

"KIZIMDAN DAYAK YEDİM"

Duruşmada, kendisini savunan Cemile B. ise "Kızım yaşının küçük olmasına rağmen kendine sevgili edindi. Bir anne olarak onu düşünüp ayrılmasını istedim. Sürekli okuldan kaçıyordu. Hatta arabamızı bile alıp, kaçmaya çalıştı. Engelledik. Bana vuran o ve dayak yiyen benim. Benim de ona vurduğum doğru. Kızımdan yediğim dayaktan dolayı yaralandım" diyerek kendini savundu.

KIZI HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAK

İfade ve savunmaların ardından duruşma ertelenirken, Cemile B.'nin ifadesi sebebiyle kızı hakkında 'Üst soya saldırı' suçlamasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunması yönünde karar verildi.

Kaynak: DHA
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Bolu, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolu'da sevgilisinden ayrılmadığı için annesi tarafından oklavayla şiddete maruz kalan genç kız, yargı önüne çıktı - Son Dakika

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