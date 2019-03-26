Son Dakika Haberleri: Sevgilisine Ait Otomobille Hırsızlık Yapan Şahıs ve Arkadaşı Tutuklandı

Sevgilisine Ait Otomobille Hırsızlık Yapan Şahıs ve Arkadaşı Tutuklandı

1 saat önce

KOCAELİ(İHA) – Sevgilisine ait araçla İstanbul'dan Kocaeli'ne gelerek bir gecede 4 otomobilden ses sistemi ve elektronik aletler çaldığı iddia edilen şahıs ile hırsızlık olayına karıştığı belirlenen arkadaşı, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sevgilisine Ait Otomobille Hırsızlık Yapan Şahıs ve Arkadaşı Tutuklandı, System.String[]
KOCAELİ(İHA) – Sevgilisine ait araçla İstanbul'dan Kocaeli'ne gelerek bir gecede 4 otomobilden ses sistemi ve elektronik aletler çaldığı iddia edilen şahıs ile hırsızlık olayına karıştığı belirlenen arkadaşı, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şahıslardan birinin çaldığı ayakkabıyı giyince teşhis edildiği öğrenildi.

Olay 22 Mart Cumartesi gecesi Kocaeli'nin Dilovası ve Derince ilçelerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 1 gecede 4 otomobilden, ses sistemi ve içerisindeki eşyaların çalındığı ihbarını alan Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri inceleme başlattı. Hırsızlık olaylarının meydana geldiği bölgelerdeki mobese kameraları ile PTS sistemlerini inceleyen ekipler, hırsızların kullandığı aracın plakasını tespit etti. Tespit üzerine belirlenen aracı takibe alan ekipler, Sakarya'dan Kocaeli'ne geldiğini belirledikleri aracı, İzmit D-100 karayolu üzerine durdurarak içindeki 2 şahsı gözaltına aldı.

Sevgilisinin aracı ile il il gezip hırsızlık yaptı çaldıkları ayakkabıyı giyince teşhis edildi

Gözaltına alınan H.G.(42) ve O.O'nun (26) bulunduğu araçta arama yapan ekipler, şahısların girdikleri araçlardan aldıkları tespit edilen ses sistemleri ile elektrikli aletlere el koydu. Şahısların kullandığı aracın yapılan incelemesinde ise aracın, hırsızlık şüphelisi O.O.'nun sevgilisi üzerine kayıtlı olduğu tespit edildi. Emniyette mağdurlar ile yüzleştirilen şüpheliler, çaldıkları ayakkabıyı giyince ayakkabıların sahibi tarafından teşhis ettiği öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çalıntı eşyalardan bazıları ise sahiplerine teslim edildi. - KOCAELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 07:57 Kaynak: İHA

22 Mart, İstanbul, Kocaeli, 3. Sayfa
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