Sevgilisine çarpan yaşlı adamı herkesin gözü önünde bıçakladı

Adana'da yaşlı adam kullandığı otomobil ile bir motosikletliyle çarpıştı. Kazada yaralanan kızın sevgilisi olay yerine gelerek kendisine zarar vermemesi için yalvaran yaşlı adamı herkesin gözü önünden bıçakladı.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Ziyapaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yaşlı adam kullandığı otomobil ile bir kızın kullandığı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle genç kız yaralandı. Bu sırada kızın ismi öğrenilemeyen sevgilisi kazayı duyunca olay yerine geldi ve yaşlı adama saldırdı.

"YAPMA" DEMESİNE RAĞMEN DİNLEMEDİ

Yaşlı adam gence "yapma" demesine rağmen öfkeli genç herkesi gözü önünde adamı bıçaklayarak yaraladı.

Bacağından yaralanan yaşlı adam sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken genç ise gözaltına alındı.