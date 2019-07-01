Sevgilisine ev sahibini dövdürdüğü iddia edilen genç kız gözaltında (2)
55 dakika önce
SERBEST BIRAKILDILARSamsun'da kiraladığı evden ayrılırken depozitosunu alamadığı için ev sahibi S.Ö.'yü (63), sevgilisine dövdürttüğü iddiasıyla gözaltına alınan G.S.Ç., sevgilisi T.Ö.K. ve arkadaşları B.B. ile M.K., polisteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 05:43 Kaynak: DHA
SERBEST BIRAKILDILAR
Samsun'da kiraladığı evden ayrılırken depozitosunu alamadığı için ev sahibi S.Ö.'yü (63), sevgilisine dövdürttüğü iddiasıyla gözaltına alınan G.S.Ç., sevgilisi T.Ö.K. ve arkadaşları B.B. ile M.K., polisteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. G.S.Ç., sevgilisi T.Ö.K. ve arkadaşları B.B. ile M.K., çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıtla serbest bırakıldı.
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