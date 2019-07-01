Son Dakika Haberleri: Sevgilisine ev sahibini dövdürdüğü iddia edilen genç kız gözaltında (2)
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Sevgilisine ev sahibini dövdürdüğü iddia edilen genç kız gözaltında (2)

55 dakika önce

SERBEST BIRAKILDILARSamsun'da kiraladığı evden ayrılırken depozitosunu alamadığı için ev sahibi S.Ö.'yü (63), sevgilisine dövdürttüğü iddiasıyla gözaltına alınan G.S.Ç., sevgilisi T.Ö.K. ve arkadaşları B.B. ile M.K., polisteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Sevgilisine ev sahibini dövdürdüğü iddia edilen genç kız gözaltında (2), System.String[]

SERBEST BIRAKILDILAR
Samsun'da kiraladığı evden ayrılırken depozitosunu alamadığı için ev sahibi S.Ö.'yü (63), sevgilisine dövdürttüğü iddiasıyla gözaltına alınan G.S.Ç., sevgilisi T.Ö.K. ve arkadaşları B.B. ile M.K., polisteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. G.S.Ç., sevgilisi T.Ö.K. ve arkadaşları B.B. ile M.K., çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıtla serbest bırakıldı.


Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 05:43 Kaynak: DHA
samsun, Güncel
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