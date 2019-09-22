Son Dakika Haberleri: Sevgilisine, hakan altun konserinde evlilik teklif etti
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Sevgilisine, hakan altun konserinde evlilik teklif etti

34 dakika önce

BURSA'da konser veren şarkıcı Hakan Altun, hayranlarıyla buluştu.

Sevgilisine, hakan altun konserinde evlilik teklif etti, System.String[]
BURSA'da konser veren şarkıcı Hakan Altun, hayranlarıyla buluştu. Seyircilerden Kamil Kara, sahneye çıkarak, kız arkadaşı Demet Yılmaz'a evlenme teklifi etti. Altun ise genç çifte mutluluk diledi.
Şarkıcı Hakan Altun, Bursa'da konser vererek, sevilen şarkıcılarını hayranları için seslendirdi. Konsere gelenler, Altun'un şarkılarına 2,5 saat boyunca eşlik etti. Altun, sahneden seyircilere, "Uykumuz gelene kadar yolumuz var. Beni ilk defa dinlemeye gelenleri uyarıyorum; bağımlılık yaparız" dedi. Konser sırasında seyircilerden Kamil Kara, sahneye çıkarak, kız arkadaşı Demet Yılmaz'a evlenme teklifi etti. Sahnede diz çöken Kara'nın yanına gelen Yılmaz, 'Evet' cevabını verdi. Hakan Altun ise genç çifte mutluluk diledi.


Demet Yılmaz, Kamil Kara, Bursa, Magazin

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 01:21 Kaynak: DHA
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