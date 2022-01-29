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Sevgilisine ilgi gösteren arkadaşının cinsel organını kesti! Mezarını kazarken yakayı ele verdi! - Son Dakika

Sevgilisine ilgi gösteren arkadaşının cinsel organını kesti! Mezarını kazarken yakayı ele verdi!

29.01.2022 14:14

Antalya'da Elvan Küçükaltun (48), birlikte yaşadığı Alman sevgilisi Nadia Angela Grosser'e (40) ilgi duyduğunu öne sürdüğü arkadaşı Kadir Demir'i (39), çıkan tartışmada öldürüp cinsel organını kesti. Cesedi gömmek için otel yakınındaki parkta çukur kazarken görülen Küçükaltun, ihbar sonucu jandarma tarafından yakalandı.

Dün gece Manavgat ilçesi Side Mahallesi Kiremithane Sokak'ta Alman Nadia Angela Grosser ile birlikte apart otelde yaşayan Elvan Küçükaltun, akşam arkadaşı Kadir Demir'i yemeğe çağırdı.

KISKANÇLIK KAVGASI ÇIKTI

Küçükaltun, Alman sevgilisi ve Kadir Demir birlikte alkol aldı. Gecenin ilerleyen saatlerinde Elvan Küçükaltun ile sevgilisi Grosser'e ilgi gösterdiğini öne sürdüğü Kadir Demir arasında tartışma çıktı.

ÖLDÜRÜP CİNSEL ORGANINI KESTİ

Tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Küçükaltun, Kadir Demir'i göğüs bölgesinden bıçaklayıp öldürdükten sonra cinsel organını kesti.

Son dakika haberi... KISKANÇLIK YÜZÜNDEN ARKADAŞINI ÖLDÜRÜP CİNSEL ORGANINI KESTİ

MEZAR KAZARKEN YAKALANDI

Apart otelden çıkan Elvan Küçükaltun, yakında bulunan bir parka gidip mezar yeri kazmaya başladı. Bir erkeğin parkta kazı yaptığını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu. Bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, sahile kaçan Elvan Küçükaltun ile olay anında apart otelde bulunan sevgilisi Nadia Angela Grosser'i gözaltına aldı.

Kadir Demir'in cansız bedeni ise otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi.

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Manavgat, Jandarma, Alkol, Alman, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Sevgilisine ilgi gösteren arkadaşının cinsel organını kesti! Mezarını kazarken yakayı ele verdi! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sevgilisine ilgi gösteren arkadaşının cinsel organını kesti! Mezarını kazarken yakayı ele verdi! - Son Dakika
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