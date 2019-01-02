Son Dakika Haberleri: Sevgilisine Kızan Kadın Evi Yaktı, Son Anda Kurtarıldı

Sevgilisine Kızan Kadın Evi Yaktı, Son Anda Kurtarıldı

18 dakika önce

Kahramanmaraş'ta sevgilisine kızan genç kadın, birlikte yaşadığı evi ateşe verdi.

Sevgilisine Kızan Kadın Evi Yaktı, Son Anda Kurtarıldı, System.String[]
Kahramanmaraş'ta sevgilisine kızan genç kadın, birlikte yaşadığı evi ateşe verdi. Alevlerin yükselmesiyle duman etkilenen kadını, itfaiye ekipleri son anda kurtardı.

Olay, gece yarısı Dulkadiroğlu İlçesi Trabzon Caddesi üzerinde yer alan Seyran Apartmanın 5. katında meydana geldi.

Alınan bilgilerle göre; Cadde üzerinde yürüyen vatandaşlar, apartmandan dumanlar çıktığı fark etmesiyle durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yoğun dumanı fark eden ekipler, zaman kaybı yaşanmaması için yan dairenin balkonundan içeri girdi. Yapılan ilk kontrolde içeride baygın halde bulunan kadın dışarı çıkarıldı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, olay yerinde hazır bekleyen 112 sağlık ekipleri kadına ilk müdahaleyi yaptı.

Sevgilisine kızdı evi yaktı

Sağlık ekipleri tarafından müdahalesi sonrası kendine gelen 18 yaşındaki D.T, kendisini görüntüleyen İHA Muhabirine; "Bir cam kırılsın hapis cezası verir savcı. Kadına şiddete gelince hiçbir şey yapmazlar. İmam nikahlıyız diye. Gelsin bizi dövsün buralarda gezsin sırf biz imam nikahlıyız diye bir şey yapmıyorlar. Küfür etmek istemiyorum. Adalet yok, şans yok bir şey yok. Bak seyircilerde burada" diye konuştu.

Evini yakan sevgilisinden şikayetçi oldu

Necip Fazıl Şehir Hastanesinde kaldırılan D.T. sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken F.Ö. evini yakan sevgilisi D.T'den şikayetçi oldu.

Hastanede yapılan tedavisinin ardından emniyete götürülen D.T, alınan ilk ifadesinde; Aynı evde birlikte yaşadığı F.Ö. ile tartıştığını, tartışma sonrası eşinin evden gittiğini, ona sinirlendiği için evin kapısını kilitleyerek perdeyi çakmak ile yaktığını söyledi.

Polis, D.T hakkında genel güvenliği tehlikeye sokmak suçlamasıyla hakkında adli işlem başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 04:18 Kaynak: İHA

İtfaiye, Kahramanmaraş, 3. Sayfa
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