POMPALI TÜFEKLE KORKU YARATTI - Son Dakika
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POMPALI TÜFEKLE KORKU YARATTI

12.10.2022 17:18

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde, sevgilisiyle sorunları olan T.T. sokak ortasında pompalı tüfekle hava ateş edince korku yarattı.

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde, sevgilisiyle sorunları olan T.T. sokak ortasında pompalı tüfekle hava ateş edince korku yarattı. Polislerin etrafını sardığı T.T. bir anlık dalgınlığından yararlanılarak yakalandı. Adapazarı ilçesi Adnan Menderes Caddesi Ulu Sokak'ta öğle saatlerinde meydana gelen olayda, sevgilisiyle sorunları olduğu öğrenilen bir kişi, üstü çıplak şekilde elindeki pompalı tüfekle havaya ateş etmeye başladı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi geldi. Polisler çelik yelek giyerek, elinde pompalı tüfek olan kişinin yanına yanaştı. Özel hareket polisleri de destek verirken, T.T. ile görüşüldü. Bu sırada T.T. bir anlık dalgınlığından yararlanılarak yakalandı. Gözaltına alınan T.T. emniyet müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel POMPALI TÜFEKLE KORKU YARATTI - Son Dakika

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