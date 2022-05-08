SEVGİLİSİNE MESAJ GÖNDERİP KENDİNİ VURAN KADIN AĞIR YARALANDI - Son Dakika
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SEVGİLİSİNE MESAJ GÖNDERİP KENDİNİ VURAN KADIN AĞIR YARALANDI

08.05.2022 19:57

SAMSUN'da sevgilisine 'Hakkını helal et' yazılı mesaj gönderdikten sonra tabanca ile kendisini karın boşluğundan vuran N.B. (25) isimli kadın, ağır yaralandı.

SAMSUN'da sevgilisine 'Hakkını helal et' yazılı mesaj gönderdikten sonra tabanca ile kendisini karın boşluğundan vuran N.B. (25) isimli kadın, ağır yaralandı. Polis, ifadesini almak üzere sevgilisi B.B.'yi karakola götürdü.

Olay, saat 16.00 sıralarında İlkadım ilçesi Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. N.B., aynı evde birlikte yaşadığı B.B.'ye, 'Hakkını helal et, seni seviyorum' diye mesaj gönderdi. Mesajın ardından birlikte yaşadıkları eve koşan B.B., N.B.'yi elinde tabanca ile görünce ikna etmeye çalıştı. B.B.'nin çabalarına rağmen N.B. tabancayı karnına ateşledi. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sevis ekipleri, N.B.'yi ambulansla Eğitim Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne götürdü. N.B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, B.B. ise polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SEVGİLİSİNE MESAJ GÖNDERİP KENDİNİ VURAN KADIN AĞIR YARALANDI
SEVGİLİSİNE MESAJ GÖNDERİP KENDİNİ VURAN KADIN AĞIR YARALANDI
SEVGİLİSİNE MESAJ GÖNDERİP KENDİNİ VURAN KADIN AĞIR YARALANDI
SEVGİLİSİNE MESAJ GÖNDERİP KENDİNİ VURAN KADIN AĞIR YARALANDI
SEVGİLİSİNE MESAJ GÖNDERİP KENDİNİ VURAN KADIN AĞIR YARALANDI

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SEVGİLİSİNE MESAJ GÖNDERİP KENDİNİ VURAN KADIN AĞIR YARALANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: SEVGİLİSİNE MESAJ GÖNDERİP KENDİNİ VURAN KADIN AĞIR YARALANDI - Son Dakika
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