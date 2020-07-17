SEVGİLİSİNE ŞİDDET UYGULADIĞI ÖNE SÜRÜLEN RUBATO'NUN SOLİSTİ ÖZER AKNUK'UN POLİS İFADESİ - Son Dakika

SEVGİLİSİNE ŞİDDET UYGULADIĞI ÖNE SÜRÜLEN RUBATO'NUN SOLİSTİ ÖZER AKNUK'UN POLİS İFADESİ

"Yumruk yemiş olsaydı daha fazla morluk olması gerekirdi"Kız arkadaşı B.Y.'nin darp edildiğine yönelik şikayeti üzerine hakkında başlatılan soruşturma başlatılan RUBATO'nun solisti Özer Arkun, poliste ifade verdi.

-"Yumruk yemiş olsaydı daha fazla morluk olması gerekirdi"

Kız arkadaşı B.Y.'nin darp edildiğine yönelik şikayeti üzerine hakkında başlatılan soruşturma başlatılan RUBATO'nun solisti Özer Arkun, poliste ifade verdi.

"Huysuz Virjin" olarak tanınan Seyfi Dursunoğlu'nun ölüm nedeni belli oldu
Acun Ilıcalı'dan Bakan Koca'nın Survivor finali eleştirisine yanıt: İstenmeden oluşan bir durum
Seyfi Dursunoğlu'nun Mehmet Ali Birand'ın "Huysuz Virjin'den sıkılmadın mı?" sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu

Haber: Yüksel KOÇ/ İstanbul DHA

Kız arkadaşı B.Y.'nin şikayeti üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, "Tehdit", "Yaralama", "Hürriyeti tahdit", "Cinsel saldırı" suçlarından hakkında başlattığı soruşturma kapsamında polise ifade veren Özer Arkun, şikayetçi B.Y. ile bir yılı aşkın süredir ciddi birliktelik yaşadığını söyledi.

"ELİM KONTROL DIŞI SURATINA, BURUN KISMINA ÇARPTI"

İfadesinde B.Y.'nin aşırı kıskanç olduğunu, bu nedenle birçok kez tartışma yaşadıklarını söyleyen Arkun, olay günü de bu nedenle tartıştıklarını belirterek, "Çocuklarıma ve bana hakaretlerde bulunarak üzerime saldırdı. Tartışmanın uzamaması için bende evden çıkmak istedim. Gitmeme engel olup hakaretlerde bulundu. Kollarından ve bileklerinden tutmaya çalışırken bir anda elim kontrol dışı suratına, burun kısmına çarptı. Dengesini kaybederek yere düştü. Burnunu tutarak kendisini yatağın üstüne attı. Bende hemen kendisini kaldırdım. Burnundan kan damlamaya başlamıştı. Kesinlikle kasıtlı olarak kendisine vurmadım" dedi.

"KENDİSİNE KESİNLİKLE ŞİDDET UYGULAMADIM"

B.Y.'nin göz altları ve göz kapaklarında morarma gördüğünü söyleyen Arkun, "Kontrol ve tedavi amaçlı hastaneye gittik. Doktora merdivenden düştüğünü söylemiş. Bana, polise ifade verip uğraşmamak için böyle söylediğini söyledi. Ben kendisine şikayet etmezsen seni hastaneye götürürüm demedim. Tehdit etmedim. Kolunu kıvırarak suratına defalarca yumruk attığım iddiası tamamen uydurmadır. Kolundaki ağrının sebebi elinin üzerine düşmesi. Kendisine kesinlikle şiddet uygulamadım" dedi.

"YUMRUK YEMİŞ OLSAYDI DAHA FAZLA MORLUK OLMASI GEREKİRDİ"

Arkun, "Göz kapaklarının ve gözaltı torbalarının mor olmasının nedeni istem dışı elimin çarpmasıdır. Yumruk yemiş olsaydı çok fazla morluk ve çürükler ile şişlik olması gerekirdi. Birkaç gün içinde bu morluklar geçmiş ve iyileşmiştir. Kendisini kilitlediğim, gitmesine izin vermediğim iddiası asılsızdır. Olay günü ve olay sonrası dışarı çıkmış, tekrar bulunduğumuz konuta dönmüştür. Kendisine cinsel saldırıda bulunduğum iddiası asılsız olup iftiradan ibarettir. Olay sonrasında göndermiş olduğu mesajlarda, 'aşkım, canım' gibi ifadeler bulunması, böyle bir durumun yaşanmadığını açık ve net göstermektedir. Söz konusu iddiaların tümü asılsız, kurgu ve gerçek dışıdır. Tamamen beni korkutma, evliliğe giden birlikteliğin sonlanması ve işten ayrılması nedeniyle uğradığı mağduriyetten beni sorumlu tutmasından kaynaklı intikam hissiyle yapılmış asılsız suçlamalardır. Ben kendisine şiddet uygulasam videoları çekmesine müsaade etmezdim" dedi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 18:37 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SEVGİLİSİNE ŞİDDET UYGULADIĞI ÖNE SÜRÜLEN RUBATO'NUN SOLİSTİ ÖZER AKNUK'UN POLİS İFADESİ - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

23:54 "Huysuz Virjin" olarak tanınan Seyfi Dursunoğlu'nun ölüm nedeni belli oldu 23:43 Acun Ilıcalı'dan Bakan Koca'nın Survivor finali eleştirisine yanıt: İstenmeden oluşan bir durum 23:04 Seyfi Dursunoğlu'nun Mehmet Ali Birand'ın "Huysuz Virjin'den sıkılmadın mı?" sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu 23:00 Hayatını kaybeden "Huysuz Virjin" lakaplı Seyfi Dursunoğlu, mirasını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bırakmıştı 22:57 Koronavirüs tedbirlerinin hiçe sayıldığı Survivor'daki görüntülere Bakan Fahrettin Koca da sessiz kalmadı 22:53 Dünya Sağlık Örgütü, "koronavirüs ikinci kez bulaşır mı? soruna yanıt veremedi 22:15 Katil zanlısının 8 parçaya böldüğü cansız beden için poşet almaya gittiği anlar ortaya çıktı 21:09 Mansur Yavaş, "torpille" belediyeye işe girenlerin listesini dev ekranda yayınladı 20:50 Başından vurulmuş halde bulunan asker, sağlık ekiplerini seferber etti 19:07 Cristiano Ronaldo'nun eski sevgilisi Desire Cordero, pembe bikinili tekne pozuyla mest etti 18:47 Polis operasyonunda mutfak tezgahının içindeki gizli bölmede yakalanan kadın, "Size şaka yaptık" dedi 18:29 Kendisinden haber alınamayan mahalle bekçisi ölü bulundu 17:20 Duygu Özaslan, yine selülitli haliyle görüntülendi 17:00 Putin'den 150 bin askere sürpriz talimat! Beş günlük dev askeri tatbikat başladı 16:03 Libya üzerinden Afrika sıcakları geliyor! Güney kıyılarımızı ve iç bölgeler kavrulacak
"Huysuz Virjin" olarak tanınan Seyfi Dursunoğlu'nun ölüm nedeni belli oldu
23:54
Acun Ilıcalı'dan Bakan Koca'nın Survivor finali eleştirisine yanıt: İstenmeden oluşan bir durum
23:43
Seyfi Dursunoğlu'nun Mehmet Ali Birand'ın "Huysuz Virjin'den sıkılmadın mı?" sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu
23:04
Hayatını kaybeden "Huysuz Virjin" lakaplı Seyfi Dursunoğlu, mirasını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bırakmıştı
23:00
Koronavirüs tedbirlerinin hiçe sayıldığı Survivor'daki görüntülere Bakan Fahrettin Koca da sessiz kalmadı
22:57
Dünya Sağlık Örgütü, "koronavirüs ikinci kez bulaşır mı? soruna yanıt veremedi
22:53
Katil zanlısının 8 parçaya böldüğü cansız beden için poşet almaya gittiği anlar ortaya çıktı
22:15
Mansur Yavaş, "torpille" belediyeye işe girenlerin listesini dev ekranda yayınladı
21:09
Başından vurulmuş halde bulunan asker, sağlık ekiplerini seferber etti
20:50
Cristiano Ronaldo'nun eski sevgilisi Desire Cordero, pembe bikinili tekne pozuyla mest etti
19:07
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2020 01:00:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: SEVGİLİSİNE ŞİDDET UYGULADIĞI ÖNE SÜRÜLEN RUBATO'NUN SOLİSTİ ÖZER AKNUK'UN POLİS İFADESİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]