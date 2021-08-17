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Sevgilisine sürpriz yapmak isteyen adam, gürültüden rahatsız olan komşuyu vurdu - Son Dakika

Sevgilisine sürpriz yapmak isteyen adam, gürültüden rahatsız olan komşuyu vurdu

17.08.2021 08:14

Antalya'da yaşanan olayda kız arkadaşına sürpriz yapmak isteyen bir kişi, yere "Eda" yazarak yanına da ayıcık ve çiçek bıraktı. Daha sonra sevgilisine seslenen 26 yaşındaki adamı komşulardan biri rahatsız ettiği gerekçesiyle uyardı. Bu durum üzerine tabancasını çıkaran şahıs, uyaran komşuyu bacağından vurdu. Yaklaşık 3 saatlik arama çalışmaları sonunda saldırgan yakalanarak gözaltına alındı.

Kepez ilçesi Şelale Mahallesi 7204 Sokak üzerinde 5 katlı bir apartmanın ikinci katında oturan kız arkadaşını görmeye gelen Cüneyt Özgür, asfalt üzerine sprey boya ile "Eda" yazdı. Genç, yazının tam ortasına küçük ayıcık ve içerisinde yüzük olduğu öğrenilen hediye kutusu ile yanına da gül ve çikolata bıraktı. Olay yerine geldiği aracı ile bir süre sevgilisinin evinin karşısında bekleyen Özgür, daha sonra genç kıza seslendi.

Kız arkadaşına sürpriz hazırlayan adam gürültüden rahatsız olan komşuyu vurdu

SESSİZ OLMASINI İSTEYEN KOMŞUYU BACAĞINDAN VURDU

Çevrenin rahatsız olduğunu öne süren kızın komşusu Veysi Kara, Cüneyt Özgür'e sessiz olmasını istedi. İkili arasında sözlü başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Cüneyt Özgür, yanında bulunan tabanca ile Kara'yı sol bacağından yaraladı.

Kız arkadaşına sürpriz hazırlayan adam gürültüden rahatsız olan komşuyu vurdu

3 SAAT SONRA SAKLANDIĞI YERDE YAKALANDI

Silah seslerini duyan site sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Silahlı saldırgan, polis ekiplerinin gelmesiyle olay yerinden kaçtı. Yaralı Veysi Kara ise sağlık ekipleri tarafından Kepez Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Kara, kendisini vuran kişiyi tanımadığını söyledi.

Kaçan Cüneyt Özgür, yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından saklandığı yerde bulunarak gözaltına alındı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Kız arkadaşına sürpriz hazırlayan adam gürültüden rahatsız olan komşuyu vurdu
Kız arkadaşına sürpriz hazırlayan adam gürültüden rahatsız olan komşuyu vurdu
Kız arkadaşına sürpriz hazırlayan adam gürültüden rahatsız olan komşuyu vurdu
Sevgilisine sürpriz yapmak isteyen adam, gürültüden rahatsız olan komşuyu vurdu

Veysi Kara, Polis, Kepez, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Sevgilisine sürpriz yapmak isteyen adam, gürültüden rahatsız olan komşuyu vurdu - Son Dakika


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