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Sevgilisine taciz mesajları atan kişiyle dolmuş durağında buluşup kurşuna dizdi - Son Dakika

Sevgilisine taciz mesajları atan kişiyle dolmuş durağında buluşup kurşuna dizdi

02.06.2021 10:07

Bursa'da E.D. adlı şahıs, kız arkadaşına taciz mesajları atan Kadir Ç. ile sevgilisi adına konuşup dolmuş durağında buluşmak üzere randevulaştı. Genç kadınla buluşmak için söylenen yere gelen Kadir Ç., karşısında E.D.'yi buldu. Şahıslar arasında yaşanan tartışmanın ardından E.D., sevgilisini taciz eden Kadir Ç.'yi karnından ve ayağından vurdu. E.D., olay yerinden kaçarken, Kadir Ç.'nin durumunun ise ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yaşanan olayda, E.D., sevgilisini rahatsız ederek taciz mesajı atan Kadir Ç.,'ye sevgilisinin telefonundan buluşmak için mesaj attı. Mesaja olumlu dönen Kadir Ç., evinden çıkarak taksi dolmuşa bindi.

KARŞISINDA MESAJ ATTIĞI KADININ SEVGİLİSİNİ BULDU

Dolmuştan Kayhan duraklarında inen Kadir Ç., bir anda E.D., ile karşılaştı. E.D., ile Kadir Ç., tartışmaya başladı. Tartışma sonrası arbede yaşanırken, E.D., yanında bulundurduğu silah ile ateş açtı. E.D., Kadir Ç'ye ateş ettikten sonra olay yerinden uzaklaştı.

AYAĞINDAN VE KARNINDAN YARALANDI

Esnafın ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kanlar içinde yerde yatan Kadir Ç.'ye ilk olarak sağlık ekipleri müdahale etti. Polis ekipleri ise olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı. Yaralı Kadir Ç., ayağından ve karnından yaralanırken, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı.

Yaralı Kadir Ç.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis ekipleri ise kaçan E.D.'yi bulmak için çalışma başlattı. Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Sevgilisine taciz mesajları atan kişiyle dolmuş durağında buluşup kurşuna dizdi

Osmangazi, Polis, Bursa, Taciz, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sevgilisine taciz mesajları atan kişiyle dolmuş durağında buluşup kurşuna dizdi - Son Dakika


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