Son Dakika Haberleri: Sevgilisine Tacizle Suçladığı Arkadaşını Bacağından Vurdu

Sevgilisine Tacizle Suçladığı Arkadaşını Bacağından Vurdu

49 dakika önce

BURSA'da Selahattin Y. (25), kız arkadaşına sosyal medya üzerinden tacizde bulunduğu iddiasıyla arkadaşı Halim S.'yi (29), tabancayla bacağından vurdu.

Sevgilisine Tacizle Suçladığı Arkadaşını Bacağından Vurdu, System.String[]
BURSA'da Selahattin Y. (25), kız arkadaşına sosyal medya üzerinden tacizde bulunduğu iddiasıyla arkadaşı Halim S.'yi (29), tabancayla bacağından vurdu. Yaralı hastanede tedaviye alınırken, olay sonrası bir süre kız arkadaşının evinde kalan Selahattin Y., karakola giderek teslim oldu.

Olay, Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi'nde meydana geldi. Selahattin Y., arkadaşı Halim S.'nin sosyal medya üzerinden kız arkadaşını rahatsız ettiğini öğrendi. Halim S.'yi telefonla arayan Selahattin Y., yanına gelmesini söyledi. Mahallede bir kahvehanede buluşan iki arkadaş burada tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi ise Selahattin Y., belinden çıkardığı tabanca ile Halim S.'yi bacağından vurarak olay yerinden kaçtı. Yaralı Halim S., çevredekiilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Selahattin Y., olayın ardından bir süre kız arkadaşının evinde kaldıktan sonra karakola giderek teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 01:19 Kaynak: DHA

Bursa, Güncel
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