Son Dakika Haberleri: Sevgilisine Tacizle Suçladığı Arkadaşını Bacağından Vurdu

Sevgilisine Tacizle Suçladığı Arkadaşını Bacağından Vurdu

2 saat önce

BURSA'da Selahattin Y. (25), kız arkadaşına sosyal medya üzerinden tacizde bulunduğu iddiasıyla arkadaşı Halim S.'yi (29), tabancayla bacağından vurdu.

Sevgilisine Tacizle Suçladığı Arkadaşını Bacağından Vurdu, System.String[]
BURSA'da Selahattin Y. (25), kız arkadaşına sosyal medya üzerinden tacizde bulunduğu iddiasıyla arkadaşı Halim S.'yi (29), tabancayla bacağından vurdu. Yaralı hastanede tedaviye alınırken, olay sonrası bir süre kız arkadaşının evinde kalan Selahattin Y., karakola giderek teslim oldu.

Olay, Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi'nde meydana geldi. Selahattin Y., arkadaşı Halim S.'nin sosyal medya üzerinden kız arkadaşını rahatsız ettiğini öğrendi. Halim S.'yi telefonla arayan Selahattin Y., yanına gelmesini söyledi. Mahallede bir kahvehanede buluşan iki arkadaş burada tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi ise Selahattin Y., belinden çıkardığı tabanca ile Halim S.'yi bacağından vurarak olay yerinden kaçtı. Yaralı Halim S., çevredekiilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Selahattin Y., olayın ardından bir süre kız arkadaşının evinde kaldıktan sonra karakola giderek teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 03:29 Kaynak: DHA

Bursa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Semt Pazarında Satılan Hazır Mezarları Görenler Şaşırıp Kaldı Polis, Ambulansa Yol Vermeyen Sürücüye Anında Müdahale Etti Abdullah Gül'den Dikkat Çeken Yeni Zelanda Paylaşımı: Tüm Liderlere Örnek Olsun Tanesi 400 TL Olan Hazır Mezara Vatandaşlar İlgi Gösterdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.3.2019 17:29:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sevgilisine Tacizle Suçladığı Arkadaşını Bacağından Vurdu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]