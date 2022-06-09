Sevgilisine tecavüz edip, nehre atmışlardı! Hasan'ın cesedi 77 gün sonra bulundu - Son Dakika
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Sevgilisine tecavüz edip, nehre atmışlardı! Hasan'ın cesedi 77 gün sonra bulundu

09.06.2022 15:12

Kırşehir'de geçtiğimiz mart ayında kayıp sevgililerden tecavüz edilerek nehre atılan Şeyma Demir'in cansız bedeni bulundu, sevgilisi Hasan Aydoğan'ın cansız bedenini ise arama çalışmaları 77 gündür devam ediyordu. Bir çoban, Aksaray sınırında bulunan bir köprünün ayağına sıkışmış halde bir erkek cesedi buldu. Cesedin Hasan Aydoğan'a ait olduğu ortaya çıktı.

Kızılırmak'ın geçtiği Sarıyahşi köprüsü yakınlarında yemek yiyecek olan çoban Hızır İlyas Aydemir, köprünün ayaklarına sıkışmış halde erkek cesedi gördü. Aydemir tarafından yapılan ihbarın ardından olay yerine AFAD, sağlık, Ankara'dan gelen Jandarma Sualtı Arama Kurtarma ekipleri, JAK, Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri sevk edildi.

VALİ METE BUHARA BÖLGEYE GİTTİ

Ekipler, cesedi sıkıştığı yerden çıkartmak için çalışmalara başlarken bölgeye incelemelerde bulunmak üzere Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, İl Jandarma Komutanı Albay Sadık Gülecen, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin de geldi.

Sevgilisine tecavüz edip, onu nehre atmışlardı! 77 gündür aranan Hasan'ın cesedini çobanlar buldu

77 GÜNDEN BU YANA ARANIYORDU

25 Mart tarihinde Hasan Aydoğan (21) ve Şeyma Demir'den (18) haber alamayan aileleri kayıp ihbarında bulunmuş, ve ihbardan sonra başlatılan çalışmalar sonucunda Kırşehir Belediyesinde güvenlik görevlisi olan Ş.E. ve S.A.'nın gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin cesetleri attıkları bölgeyi göstermesinin ardından yapılan arama çalışmalarında kayıp ihbarından 3 gün sonra Şeyma Demir'in cansız bedeni, ters kelepçelenmiş ve ensesinden tabancayla vurulmuş halde Kızılırmak'ta bulunmuştu. İhbar tarihinden bu yana kayıp Hasan Aydoğan'ı arama çalışması ise aralıksız devam etti. Helikopter desteği ile birlikte AFAD, jandarma sualtı ekipleri, JAK ekipleri gencin bulunması için seferber oldu.

Sevgilisine tecavüz edip, onu nehre atmışlardı! 77 gündür aranan Hasan'ın cesedini çobanlar buldu

AİLESİ TESPİT ETTİ

Erkek cesedinin, şüpheliler Ş.E. ve S.A.'nın ifadelerinde attıkları belirttiği bölgeden 30 kilometre uzakta bulunduğu öğrenilirken Hasan'ın ailesi tarafından tespit edilen cesedin kimlik tespiti için adli tıp kurumuna gönderileceği öğrenildi.


Sevgilisine tecavüz edip, onu nehre atmışlardı! 77 gündür aranan Hasan'ın cesedini çobanlar buldu
Sevgilisine tecavüz edip, onu nehre atmışlardı! 77 gündür aranan Hasan'ın cesedini çobanlar buldu
YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sevgilisine tecavüz edip, nehre atmışlardı! Hasan'ın cesedi 77 gün sonra bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sevgilisine tecavüz edip, nehre atmışlardı! Hasan'ın cesedi 77 gün sonra bulundu - Son Dakika
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