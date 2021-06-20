Sevgilisine uğur getirdi

Turnuvadaki ilk maçında Fransa 'ya yenilen Almanya, grupta ikinci olan Portekiz'i 4-2 yendi. ilk 11'de başlayan Gündoğdu, 70'inci dakikada oyundan alındı.

EURO 2020 Futbol Şampiyonası öncesi kısa bir tatile çıkan futbolcu İlkay Gündoğan (30), model ve spiker sevgilisi Sara Arfaoui ile ilk kez kameralara yakalanmıştı. Yeşil sahada olduğu kadar özel hayatında da adından söz ettiren Gündoğdu'nun aşk hayatı oldukça kabarık.