Sevgilisini, arkadaşının boğazına bıçak dayayıp tehdit ettiği öne sürülen şüpheli, gözaltında - Son Dakika

Sevgilisini, arkadaşının boğazına bıçak dayayıp tehdit ettiği öne sürülen şüpheli, gözaltında

02.04.2021 11:17
Sevgilisini, arkadaşının boğazına bıçak dayayıp tehdit ettiği öne sürülen şüpheli, gözaltında, System.String[]

Sevgilisini, arkadaşının boğazına bıçak dayayıp tehdit ettiği öne sürülen şüpheli, gözaltındaADANA'da Anıl H.?yi rehin alıp, boğazına bıçak dayayarak çektiği videoyu kendisini terk edip hakkında uzaklaştırma kararı çıkartan sevgilisi Zekiye A.?ya göndererek tehdit ettiği öne sürülen Kemal A.

Sevgilisini, arkadaşının boğazına bıçak dayayıp tehdit ettiği öne sürülen şüpheli, gözaltında

ADANA'da Anıl H.?yi rehin alıp, boğazına bıçak dayayarak çektiği videoyu kendisini terk edip hakkında uzaklaştırma kararı çıkartan sevgilisi Zekiye A.?ya göndererek tehdit ettiği öne sürülen Kemal A., dün gece saatlerinde polis tarafından gözaltına alındı. Kemal A.?nın, boşanma aşamasında olduğu eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle girdiği cezaevinden bir ay önce tahliye olduğu ortaya çıktı.

Adana Mavi Bulvar'daki bir sitede oturan Kemal A., 'Ceren' ismini kullanan sevgilisi Zekiya A.?nın kendisini terk etmesi üzerine, genç kızın arkadaşı Anıl H.?yi 18 Mart'ta evine çağırdı. Anıl H.?nin boğazına bıçak dayayan Kemal A., tehdit ve hakaretlerde bulunarak çektiği videoyu genç kıza gönderdi. Kemal A.'dan korkup saklandığı öne sürülen Zekiye A., polis ekiplerinden yardım istedi. Kemal A., 25 Mart'ta gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde görüntülerin kurgu olduğunu öne süren Kemal A., işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

VİDEOYU PAYLAŞITI, YARDIM İSTEDİ

Olayın ardından genç kız, kendisine gönderilen videoyu, Twitter'daki hesabından paylaşarak yardım istedi. Zekiye A., paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Yanına gitmediğim için arkadaşlarımı ailemi bu şekilde tehdit ediyor. Herkese şiddet uyguluyor, defalarca ölümden döndüm. Sürekli tehditle yaşıyorum, evden dışarı çıkmıyorum ve kaçarak yaşıyorum. 40-50'den fazla dosyası var ve hepsi kadına şiddet, darp, yaralama. Ama cezaevinde sadece 5 ay yattı. Bir kadının hayatı canı bu kadar az bir süre olmamalı. Kendisi cezaevinden çıkalı 1 ay oldu ve şu an bu durumdayım, gerekli cezayı vermelerini istiyorum. Ben ne zaman öldürüleceğim korkusuyla yaşamaktan bıktım. Henüz 21 yaşındayım yaşamam gereken çok şey var bunu böyle bir adam bitirmesin. Bu videoyu yayalım, çünkü gidip şikayetçi olduğum halde hala bir haber alamadım ve hala tehditle yaşıyorum. Bu olayda sadece ifade verip çıktı ve beni arayıp 'Noldu bak ifade verdim çıktım' diyerek dalga geçti. Kendisi aynı zamanda ruh sağlığı bozuk bir insandır. Cezaevinde ruh sağlığı hastanesine götürülüyordu. Bana şiddet uygulamasından bıktım ve dayanamıyorum. Bana yardım edin.?

İNFİAL YARATTI

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, infial yarattı. Çok sayıda kullanıcının tepkisini çeken görüntünün ardından Kemal A.'nın boğazına bıçak dayadığı Anıl H., paylaştığı videoyla, görüntülerin kurgu olduğunu öne sürdü.

KULLANICILAR KURGU OLDUĞUNA İNANMADI

Sosyal medya kullanıcıları, görüntülerin kurgu olduğuna inanmayınca bu kez Kemal A., Anıl H., ile birlikte evde buluşup yeni görüntüler çekerek paylaştı. Anıl H., tehdit altında olmadığını, olayın bir aylık bir mesele olduğunu savundu.

Kemal A. ise, "Öncelikle tüm Türkiye'den özür diliyorum. Orada ağzımdan Allah cümlesi çıktığı için hepinizden çok özür diliyorum. Bunun için çok pişmanım. Anıl zaten benim kardeşim. Bunlar sadece kurgu? dedi.

UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRMIŞ

Genç kızın, 'karşılıksız çek verme', 'konut dokunulmazlığının ihlali', 'uyuşturucu', 'polise direnme' gibi suçlardan kaydı bulunan Kemal A. için uzaklaştırma kararı aldırdığı ifade edildi. Kemal A.'nın 30'dan fazla suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Kemal A.'nın 2 yıl önce bir kuyumcudan 3 gün önce evlendiği Hale Nur A. ile birlikte 65 bin lira değerindeki 7 altın bileziği çalmaya çalışırken yakalandığı belirtildi. Olay anının ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdığı tespit edildi.

GÖZALTINA ALINDI

Sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından paylaşılan, tepkilere neden olan görüntülerin ardından Kemal A. hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, adresi belirlenen Kemal A.?yı gece saatlerinde yakalayarak gözaltına aldı. Kemal A.?nın emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

Sevgilisini, arkadaşının boğazına bıçak dayayıp tehdit ettiği öne sürülen şüpheli, gözaltında
Sevgilisini, arkadaşının boğazına bıçak dayayıp tehdit ettiği öne sürülen şüpheli, gözaltında
Sevgilisini, arkadaşının boğazına bıçak dayayıp tehdit ettiği öne sürülen şüpheli, gözaltında
Sevgilisini, arkadaşının boğazına bıçak dayayıp tehdit ettiği öne sürülen şüpheli, gözaltında
Sevgilisini, arkadaşının boğazına bıçak dayayıp tehdit ettiği öne sürülen şüpheli, gözaltında
Sevgilisini, arkadaşının boğazına bıçak dayayıp tehdit ettiği öne sürülen şüpheli, gözaltında
Sevgilisini, arkadaşının boğazına bıçak dayayıp tehdit ettiği öne sürülen şüpheli, gözaltında

18 mart, Adana, Polis, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sevgilisini, arkadaşının boğazına bıçak dayayıp tehdit ettiği öne sürülen şüpheli, gözaltında - Son Dakika


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