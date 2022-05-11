Sevgilisini asitle ağır yaralayan saplantılı aşık, kendi gözünden oldu - Son Dakika

Sevgilisini asitle ağır yaralayan saplantılı aşık, kendi gözünden oldu

Kayınvalidesini öldüren saplantılı aşık, kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisi ve arkadaşını asit dökerek yaraladı

Saldırının ardından yurt dışına kaçmaya hazırlanan şüpheli, akrabasına ait metruk evde JASAT tarafından yakalandı

DENİZLİ - Denizli'de 2005 yılında kayınvalidesini öldüren şahıs, kendisinden ayrılmak isteyen Özbek sevgisini, üzerine asit dökerek ağır yaraladı. Talihsiz kadının yaşama tutunmaya çalıştığı olayda sevgisinin arkadaşını yaralayan ve kendi gözünü de kaybeden şüpheli, yurt dışına çıkmaya çalışırken gizlendiği metruk evde JASAT tarafından yakalandı.

Olay, önceki gün sabah saatlerinde Pamukkale ilçesinin termal sularıyla ünlü Karahayıt Mahallesi'ndeki bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 2005 yılında kayınvalidesini öldürdüğü iddiasıyla tutuklanıp cezaevinde yatan Özgür Günden (44), bölgedeki bir eğlence mekanında çalışan Özbekistan uyruklu Sojida Kalandarova ile gönül ilişkisi kurdu. Kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisiyle telefonla tartışan Özgür Günden, önceki gün sabah saatlerinde içerisinde bir kutu asit bulunan poşetle Sojida Kalandarova'nın konakladığı otele geldi.

İkna edemeyince resepsiyona bıraktığı asidi aldı

Elindeki poşeti resepsiyondaki görevliye bırakan Özgür Günden, odasına çıkıp görüştüğü kız arkadaşının verdiği olumsuz cevap üzerine aşağıya gidip emanet bıraktığı poşeti aldı. Büyük bir öfkeyle tekrar odaya dönen Özgür Günden, kutuyu açıp içerisindeki asidi Sojida Kalandarova'nın üzerine boşalttı. Saldırı sırasında odada bulunan Sojida Kalandarova'nın Kırgızistan uyruklu kız arkadaşı Sarvinoz Hkaaırullaeva da yaralanırken, yaşanan arbedede kendi üzerine de asit dökülen Özgür Günden sağ gözünü kaybetti.

Olayın ardından kaçarak otelden uzaklaşan Özgür Günden'in peşine düşen İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı jandarmanın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timi ve Pamukkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelinin izini adım adım takip etti. Şüphelinin yurt dışına kaçmaya hazırlandığını tespit edilen JASAT, Özgür Günden'i Aydın'ın Nazilli ilçesinde yaşayan akrabalarına ait metruk evde saklandığını belirledi. Gizlendiği mekana düzenlenen operasyonla yakalanan Özgür Günden, Denizli'ye getirildi.

Pişman oldu

Jandarmadaki sorgusunda 'Kasten öldürme' ile 'Ruhsatsız silahlarla mermileri satın alma veya taşıma' suçlarından kaydı olduğu ortaya çıkan Özgür Günden, sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından adliyeye sevk edildi. Sevgilisine zarar vermek isterken kendi gözünden de olan Özgür Günden'in gözüne tedavi uygulandı. Adliyeye sevk edilirken pişman olduğunu ifade eden Özgür Günden, "Asit dökmedim. Sadece porçöz attım" dedi.

'Kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla hakim karşısına çıkartılan Özgür Güden, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Üzerine atılan asit iç organlarına kadar nüfus eden ve Denizli'deki ilk müdahalenin ardından İzmir'e sevk edilen Sojida Kalandarova'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan kendisinden ayrılmak isteyen Özbek sevgisine asitli saldırı düzenleyen Özgür Günden'in otel giriş çıkış anları güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde şüphelinin resepsiyona bıraktığı poşeti gelip aldığı ve saldırının ardından gözünü tutarak otelden hızlıca uzaklaştığı anlar yer aldı.