SEVGİLİSİNİ BIÇAKLA ÖLDÜRDÜKTEN SONRA İNTİHAR ETTİ - Son Dakika
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SEVGİLİSİNİ BIÇAKLA ÖLDÜRDÜKTEN SONRA İNTİHAR ETTİ

10.01.2023 23:29

TEKİRDAĞ'da, Baver Gözetir (26), tartıştığı sevgilisi Aysun Ahnas'ı (24), bıçakla öldürdükten sonra, kendisini iple asarak intihar etti.

TEKİRDAĞ'da, Baver Gözetir (26), tartıştığı sevgilisi Aysun Ahnas'ı (24), bıçakla öldürdükten sonra, kendisini iple asarak intihar etti.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Ortacami Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan Aysun Ahnas'tan bir süredir haber alamayan yakınları polise başvurdu. İhbar üzerine Ahnas'ın evine giden polis ekipleri, zilini çaldıkları kapı açılmayınca yakınlarından yardım istedi. Ahnas'ın yakınlarından temin edilen anahtarla daireye giren polis, Aysun Ahnas'ı, yerde kanlar içinde sevgilisi olduğu belirtilen Baver Gözetir'i de iple asılı halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Ahnas ve Gözetir'in öldükleri belirlendi.
Polis, Baver Gözetir'in, Aysun Ahnas'ı bıçaklayarak öldürdükten sonra kendisini asarak yaşamına son verdiğini değerlendiriyor. Polis ve savcılık incelemesinden sonra 2 kişinin cesetleri Tekirdağ Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

Kaynak: DHA
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Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SEVGİLİSİNİ BIÇAKLA ÖLDÜRDÜKTEN SONRA İNTİHAR ETTİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: SEVGİLİSİNİ BIÇAKLA ÖLDÜRDÜKTEN SONRA İNTİHAR ETTİ - Son Dakika
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