Son Dakika Haberleri: Sevgilisini Bıçaklayan Kadın, 'Aşkım Ölüyor' Diye Polisi Aramış/ Fotoğraf İptali

Sevgilisini Bıçaklayan Kadın, 'Aşkım Ölüyor' Diye Polisi Aramış/ Fotoğraf İptali

1 saat önce

Sayın Yazıişleri Müdürlerine,'Sevgilisini bıçaklayan kadın, 'Aşkım ölüyor' diye polisi aramış' başlıklı haberimizde, bıçaklanarak öldürülen Reşat Kabakçı'ya ait olarak servis edilen fotoğrafın kullanılmamasını rica ediyoruz.

Sevgilisini Bıçaklayan Kadın, 'Aşkım Ölüyor' Diye Polisi Aramış/ Fotoğraf İptali, System.String[]
Sayın Yazıişleri Müdürlerine,

'Sevgilisini bıçaklayan kadın, 'Aşkım ölüyor' diye polisi aramış' başlıklı haberimizde, bıçaklanarak öldürülen Reşat Kabakçı'ya ait olarak servis edilen fotoğrafın kullanılmamasını rica ediyoruz. Reşat Kabakçı'nın fotoğrafını kaynağından yapılan düzeltmeyle yeniliyoruz.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 07:20 Kaynak: DHA

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