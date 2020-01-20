Sevgilisini bıçaklayan kadın gözaltına alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sevgilisini bıçaklayan kadın gözaltına alındı - Son Dakika

Sevgilisini bıçaklayan kadın gözaltına alındı

6 saat önce

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, Tarık Parım (40), birlikte yaşadığı Filiz T. (Toker) (39) tarafından kolundan ve bacağından bıçaklandı.

Sevgilisini bıçaklayan kadın gözaltına alındı, System.String[]

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, Tarık Parım (40), birlikte yaşadığı Filiz T. (Toker) (39) tarafından kolundan ve bacağından bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan Parım'ın hayati tehlikesi bulunmazken, Filiz T. gözaltına alındı.

Olay, saat 14.00 sıralarında, Sevindik Mahallesi 2334 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Tarık Parım ile birlikte yaşadığı Filiz T. birlikte içki içmeye başladı. Bir süre sonra ikili arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Filiz T. mutfaktan aldığı bıçakla Parım'ı kolundan ve bacağından yaraladı. İhbar üzerine olay yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Parım, ambulansla, Servergazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinde gözaltına alınan Filiz T. emniyete götürüldü. Tedaviye alınan Parım'ın, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Olayı duyduktan sonra oğlunun evine gelen baba Kamil Parım, "Telefonla haberi aldım. Oğlumu, birlikte yaşadığı sevgilisinin bıçakladığını öğrendim. Birlikte alkol almışlar. Alkolün tesiriyle kavga etmişler. Alkol olmasa çok iyi geçiniyorlardı. Oğlum sevgilisi tarafından bıçaklandığı için çok üzgünüm" dedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Pamukkale, Sevindik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 04:21 Kaynak: DHA
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