Sevgilisini bıçaklayarak öldüren genç kız tutuklandı - Son Dakika
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Sevgilisini bıçaklayarak öldüren genç kız tutuklandı

19.11.2022 20:25

Sevgilisini bıçaklayarak öldüren genç kız tutuklandı Aydın'ın Kuşadası ilçesinde tartıştığı kız arkadaşı tarafından bıçaklanan adam hayatını kaybederken, gözaltına alınan genç kız işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sevgilisini bıçaklayarak öldüren genç kız tutuklandı

AYDIN - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde tartıştığı kız arkadaşı tarafından bıçaklanan adam hayatını kaybederken, gözaltına alınan genç kız işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde bulunan Royal Apart Rezidans'ta saat 02.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, birlikte yaşayan Oğuzhan Çavuş ve Gül Üliana Yaşar (21), arkadaşları ile birlikte eğlendikten sonra eve geldi. Bu sırada Yaşar'ın annesi kızını arayarak konuşmaya başladı. Annesi ile Rusça konuşan kız, telefon görüşmesi bittikten sonra telefonu kapattı. Erkek arkadaşı Oğuzhan Çavuş, "Benim yanımda neden Rusça konuşuyorsun? Ne konuştunuz annenle?" diyerek kızın üstüne bıçakla geldiği ileri sürüldü. Bu sırada eline bir ekmek bıçağı alan Gül Üliana Yaşar, 22 yaşındaki erkek arkadaşını kalbinden bıçakladığı öne sürüldü.

Aldığı bıçak darbesiyle kanlar içerisinde yere düşen Çavuş, olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda 112 acil sağlık ekibi ve polis sevk edildi. Sağlık ekiplerinin uzun süre ilk müdahale ettiği öğrenilen genç adamın bıçak yarası aldığı için duran kalbi bir daha çalıştırılmadı. Olay yeri inceleme çalışmasının ardından Oğuzhan Çavuş'un cansız bedeni Kuşadası Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bıçakla erkek arkadaşını öldürdüğü ileri sürülen Gül Üliana Yaşar ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, emniyetteki işlemlerinin ardından Kuşadası Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA
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Kuşadası, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sevgilisini bıçaklayarak öldüren genç kız tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sevgilisini bıçaklayarak öldüren genç kız tutuklandı - Son Dakika
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