Sevgilisini bıçaklayarak öldüren sanığa indirimsiz müebbede onama - Son Dakika
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Sevgilisini bıçaklayarak öldüren sanığa indirimsiz müebbede onama

14.03.2022 12:15
Sevgilisini bıçaklayarak öldüren sanığa indirimsiz müebbede onama

KAYSERİ'de, tartıştığı sevgilisi Çiğdem Tokgöz'ü (28) bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Aslan Aydemir'e (41), indirimsiz verilen ömür boyu hapis cezası, Yargıtay tarafından oy birliğiyle onandı.

KAYSERİ'de, tartıştığı sevgilisi Çiğdem Tokgöz'ü (28) bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Aslan Aydemir'e (41), indirimsiz verilen ömür boyu hapis cezası, Yargıtay tarafından oy birliğiyle onandı.

Olay, 28 Ekim 2019'da, Talas ilçesi Deliçay Sokak'ta Çiğdem Tokgöz'ün yaşadığı evde meydana geldi. Bünyan ilçesinde çiftçilik yapan, evli Aslan Aydemir, tartıştığı sevgilisi, 2 çocuk annesi Çiğdem Tokgöz'ü ekmek bıçağı ile öldürdü. Yakınlarının polise teslim ettiği Aslan Aydemir, mahkemece tutuklandı. Aslan Aydemir hakkında Kayseri 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle dava açıldı. Davanın 25 Aralık 2019'da görülen karar duruşmasında, tutuklu sanık ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı hazır bulundu. Mahkeme heyeti, son sözünde "Pişmanım" diyen Aydemir'i 'kasten öldürme'den ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Cezada 'iyi hal' ve 'haksız tahrik' indirimi uygulanmadı.

KARAR, OY BİRLİĞİYLE ALINDI

Sanık Aslan Aydemir ile Tokgöz ailesinin avukatı, yerel mahkeme ile Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin verdiği karara itiraz edip, dosyayı Yargıtay'a taşıdı. Dosyanın geldiği 1'inci Ceza Dairesi, yapılan itirazı karara bağladı. Ceza Dairesi, sanık hakkında verilen cezaya yapılan itiraz taleplerinin yerinde görülmediğine vurgu yaparak, temyiz başvurusunun esastan reddine karar verdi. Ceza Dairesi, yerel mahkeme ve istinaf mahkemesinin kararında usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, delillerde ve işlemlerde de eksik olmadığı, cezaların kanuni bağlamda uygulandığının anlaşıldığını kaydetti. Ceza Dairesi'nce onama kararının oy birliğiyle alındığı belirtildi.


Sevgilisini bıçaklayarak öldüren sanığa indirimsiz müebbede onama
Sevgilisini bıçaklayarak öldüren sanığa indirimsiz müebbede onama
Sevgilisini bıçaklayarak öldüren sanığa indirimsiz müebbede onama
Sevgilisini bıçaklayarak öldüren sanığa indirimsiz müebbede onama
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Yargıtay, FETÖ'nün sözde 'Kayseri sıkıyönetim komutanı' Yalçın'a verilen cezayı onadı Yargıtay, FETÖ'nün sözde 'Kayseri sıkıyönetim komutanı' Yalçın'a verilen cezayı onadı

Ceza Dairesi, Yargıtay, Mahkeme, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sevgilisini bıçaklayarak öldüren sanığa indirimsiz müebbede onama - Son Dakika


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