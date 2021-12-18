Son dakika haber! SEVGİLİSİNİ BOĞAZINI KESEREK ÖLDÜRMEDEN ÖNCE ARKADAŞINA KREDİ ÇEKTİRMİŞ - Son Dakika

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, sevgilisi Nebahat Er'i (35) bıçakla boğazını keserek, öldürdükten sonra ormanda başına dayadığı tabancayı ateşleyerek intihar eden Celal Serçe'nin (40), cinayetten önce arkadaşına 30 bin lira kredi çektirdiği ve 10 bin lira olan borcunu ödedikten sonra kalan parayı ailesine bıraktığı öğrenildi.

Körfez ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi Taş Ocakları mevkisindeki ormanda, önceki gün sabah saatlerinde, belediyede temizlik işçisi olan Celal Serçe'nin cesedi bulundu. Olay yerine otomobiliyle gelen Serçe'nin başına dayadığı tabancayı ateşleyerek, intihar ettiği belirlendi. Soruşturma başlatılırken, bu kez akşam saatlerinde Esentepe Mahallesi Hamit Kaplan Caddesi Bahar Sokak'ta yaşayan Nebahat Er'den haber alamayan yakınları, polise durumu bildirdi. Polis ekipleri, eve girdiklerinde, oturma odasında Nebahat Er'in cansız bedeniyle karşılaştı. Er'in boğazının bıçakla kesilerek öldürüldüğü tespit edildi.

Ekipler, 4 çocuk babası Celal Serçe ile eşinden boşanan Nebahat Er arasında ilişki olduğunu, Serçe'nin Er'in boğazını keserek öldürdükten sonra aracıyla ormana gidip, kendisini vurduğunu tespit etti. Ayrıca Serçe'nin kayıp cep telefonu ise Er'in evinde bulundu. Bıçakta bulunan parmak izleri de Serçe ile uyuştu. Celal Serçe'nin cenazesi, dün Körfez ilçesinde toprağa verildi. Nebahat Er'in cenazesi ise bugün Düzce'nin Yığılca ilçesinde defnedilecek.

KREDİ ÇEKTİRDİĞİ ARKADAŞINA BORCUNU ÖDEMİŞ

Eşinden ayrılan, kronik rahatsızlıkları ve görme bozukluğu nedeniyle yüzde 40'ın üzerinde engeli olması nedeniyle raporu olan Nebahat Er ile ilişkisi olan Celal Serçe'nin, cinayetten önce arkadaşına 30 bin lira kredi çektirdiği öğrenildi. Serçe'nin, kredi çeken arkadaşına 10 bin liralık borcunu ödediği, kalan parayı ise ailesine bıraktığı öğrenildi. Celal Serçe'nin, Nebahat Er ile aralarındaki sorunlar nedeniyle cinayeti planladığı ihtimali üzerinde duruluyor.

MEMLEKETİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Nebahat Er'in cenazesi memleketi Düzce'nin Yığılca ilçesi Güven Köyü'ne götürüldü. Köy camiinde kılınan cenaze namazının ardından Er'in cenazesi köy mezarlığında toprağa verildi.