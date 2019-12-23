Sevgilisini cipinde bıçakladı, linçten kurtarıldı- Yeniden - Son Dakika

ADANA'da M.K. (38), cipiyle seyir halindeyken yolunu kestiği sevgilisi Neslihan Akıllı'yı (34), direksiyon başında bıçakladı. Akıllı'nın yardım çığlıklarını duyan çevredekiler, saldırganı linç etmeye kalkıştı. M.K.'yi linçten polis kurtardı.

Olay, Çukurova ilçesi Mavi Bulvar'da saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, medikal firmasının sahibi olduğu öğrenilen Neslihan Akıllı, cipiyle seyir halindeyken yolu sevgilisi M.K. tarafından kesildi. Araçtan inip, direksiyon başındaki sevgilisiyle henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başlayan M.K., yanında getirdiği bıçakla Akıllı'yı dili ve boğazını kesti, karnından bıçakladı.

YARDIM ÇIĞLIĞINA KOŞTULAR

Bıçak darbelerinden kurtulmaya çalışırken yardım çığlıkları atan Akıllı'ya ilk müdahaleyi çevredekiler koşanlar yaptı. Saldırının ardından olay yerinden kaçmaya çalışan M.K., yine çevredekiler tarafından yakalanarak dövüldü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Ağır yaralanan Akıllı, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Polis tarafından linçten kurtarılan M.K. da hastaneye götürüldü.

GÜVENLİK KAMERALARI GÖRÜNTÜLEDİ

Saldırgan M.K.'nin aracından inip, Neslihan Akıllı'yı vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladığı anlar çevredeki bir apartmanın güvenlik kameraları tarafından da görüntülendi. Neslihan Akıllı'nın çaresiz bir şekilde çevredekilerden yardım istediği anlar, görüntülere yansıdı.

Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. Saldırgan M.K., tedavisinin ardından gözaltına alınarak işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürülecek.