Sevgilisini darp ettiği öne sürülen Ozan Güven'e reklam yüzü olduğu bankadan ambargo geldi

6 aydır beraberlik yaşadığı Deniz Bulutsuz'u darp ettiği iddiasıyla yargılanacak olan ünlü oyuncu Ozan Güven'e bir darbe de reklam yüzü olduğu bankadan geldi. Geçen cuma Güven'in sinemalardaki bütün reklam afişleri kaldırıldı.

BANKANIN ÖNÜNDE EYLEM YAPMIŞLARDI

Ünlü oyuncuya tepki gösteren bir grup kadın geçtiğimiz günlerde bankanın Kartal şubesinin önünde eylem yapmış ve "Ozan Güven'i reklamlarda görmek istemiyoruz" demişti.

REKLAM KAMPANYASI İPTAL Mİ EDİLDİ?

Son olarak Güven hakkında dava açılmasıyla beraber bankanın devam eden reklam kampanyasını iptal ettiği ve afişleri toplattığı magazin kulislerinde konuşuluyor.