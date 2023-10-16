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Sevgilisini dövdüğü söylenen müzisyen Can Tunaboylu, oyuncu Ayşe Tunaboylu'nun boylu çıktı - Son Dakika

Sevgilisini dövdüğü söylenen müzisyen Can Tunaboylu, oyuncu Ayşe Tunaboylu'nun boylu çıktı

Son Güncelleme: 16.10.2023 17:13

Sevgilisini döverek eve kapattığı iddiasıyla gündeme gelen Yüzyüzeyken Konuşuruz ve Eskiz adlı müzik gruplarının gitaristi Can Tunaboylu'nun annesi usta oyuncu Ayşe Tunaboylu çıktı.

Şarkıcı Aybike Çelik, Yüzyüzeyken Konuşuruz ve Eskiz adlı müzik gruplarının gitaristi Can Tunaboylu'nun beraber oldukları dönemde kendisine şiddet uyguladığını iddia etti. Hakkında hakaret ve basit yaralama suçlarından soruşturma başlatılan Tunaboylu'nun usta oyuncu Ayşe Tunaboylu'nun oğlu olduğu öğrenildi.

ANNESİ DE ÇOK ÜNLÜ

Instagram hesabından moraran gözü ve kırılan kolunu paylaşan Aybike Çelik, Can Tunaboylu tarafından darbedildiğini ve günlerce eve kapatıldığı ileri sürdü. Şiddet iddiasıyla gündeme gelen ve konu yargıya taşındığı için masumiyet karinesini zedelememek adına sessiz kalacağını söyleyen Tunaboylu'nun annesi sayısız projede yer alan Ayşe Tunaboylu olduğu çıktı.

Sevgilisini döverek eve kapattığı söylenen müzisyen Can Tunaboylu, oyuncu Ayşe Tunaboylu'nun boylu çıktı

"13 GÜN BOYUNCA KIRIK KOLLA EVDE TUTUDUM"

Şarkıcı Aybike Çelik, Can Tunaboylu'nun kendisini darbettiğini iddia etti. Şiddete uğradığını açıklayan Çelik, darp edildiğine dair fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı. 3 Ağustos Perşembe gecesi erkek arkadaşı Can Tunaboylu tarafından darbedildiğini söyleyen Çelik, "13 gün boyunca kırık kol, gözüm mor bir şekilde duygusal manipülasyon ile evde tutuldum. Dışarı tek çıkabildiğim gün şahsın konseriydi" derken, darp raporu almaması için hastaneye götürülmediğini söyledi.

Sevgilisini döverek eve kapattığı söylenen müzisyen Can Tunaboylu, oyuncu Ayşe Tunaboylu'nun oğlu çıktı

CAN TUNABOYLU ÖZÜR DİLEDİ

Çelik'in iddiaların ardından sessizliğini bozan gitarist Can Tunaboylu ise olayın yargıya taşındığını belirterek şu ifadeleri kullandı: Değerli dinleyici ve takipçilerim, Böyle bir olayla gündeme geldiğim için gerçekten üzgünüm. Maalesef gerçeğe aykırı pek çok beyan içeren bu açıklama karşısında konu karşılıklı olarak çok daha önce yargıya taşınmış olduğundan, soruşturmanın gizliliğine zarar vermemek ve değerini bugün çok iyi anladığım masumiyet karinesini zedelememek adına şimdilik sessizliğimi mazur görün. Fakat yargı süreci neticelendiğinde gerçeklerin anlatılandan çok farklı olduğunun tüm delillerle ortaya çıkacağını belirtmekle yetiniyor, iftiranın da bir suç olduğunu saygıyla hatırlatmak istiyorum. Şiddet mağduru kadınların haklı mücadelesini suistimal eden bir vakanın öznelerinden biri olduğum için büyük üzüntü duyuyorum. Son olarak, yargı süreci sonuçlanıp hakkımdaki iftiralar neticeleninceye dek grup arkadaşlarıma ve bizlerle çalışan kıymetli ekibe zarar vermemek adına bir süre dinlenmek üzere karar aldığım' bilginize sunarım. Toplumsal refleksimizi saygıyla karşılıyor, bu şekilde gündemi meşgul ettiğim için herkesten tekrar özür diliyorum.

Sevgilisini döverek eve kapattığı söylenen müzisyen Can Tunaboylu, oyuncu Ayşe Tunaboylu'nun boylu çıktı
Sevgilisini döverek eve kapattığı söylenen müzisyen Can Tunaboylu, oyuncu Ayşe Tunaboylu'nun boylu çıktı

Yüzyüzeyken Konuşuruz, Kadına şiddet, Hukuk, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Hukuk Sevgilisini dövdüğü söylenen müzisyen Can Tunaboylu, oyuncu Ayşe Tunaboylu'nun boylu çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sevgilisini dövdüğü söylenen müzisyen Can Tunaboylu, oyuncu Ayşe Tunaboylu'nun boylu çıktı - Son Dakika
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