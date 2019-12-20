Sevgilisini falçatayla kesip, öldü diye göl kenarına atan sanığın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

Avcılar'da kız arkadaşını sana sürpriz yapacağım diyerek bir konfeksiyon atölyesine götürdüğü ve burada genç kızı falçatayla kesip tecavüz etmeye çalıştığı, daha sonra öldüğünü düşünüp göl kenarına attığı ve araba ile üzerinden geçtiği iddia edilen sanığın yargılanmasına devam edildi. Ara kararını açıklayan mahkeme, sanığın Adli Tıp Kurumu'na sevk edilerek cezai ehliyetinin olup olmadığına ilişkin rapor aldırılmasına karar verdi.



Avcılar'da 5 Şubat 2019'da kız arkadaşı Rabia Kaçmaz'ı (25) sana sürpriz yapacağım diyerek bir konfeksiyon atölyesine götürdüğü ve burada boğazını, bacağını ve vücudunun farklı yerlerini falçata ile kesip tecavüz etmeye çalıştığı, daha sonra öldüğünü düşünüp göl kenarına attığı ve araba ile üzerinden geçtiği iddia edilen Emre Çiçek'in (25) yargılanmasına devam edildi.



Bakırköy 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuklu sanık Emre Çiçek ile tutuksuz sanık Yunus Kıldır ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmaya mağdur Rabia Kaçmaz ise katılmadı.



Duruşmada müşteki avukatları olaya ilişkin dinletmek istedikleri bir tanıklarının olduğunu söyledi. Mahkeme avukatların bu talebini kabul ederek tanık Sadık Güneş'i duruşma salonuna aldı.



"Onu kimseye yar etmem öldürürüm"



Tanık Güneş beyanında sanık Emre Çiçek'in yakın arkadaşı olduğunu söyleyerek "Olaydan 1 ay kadar önce Emre ile sohbet ediyorduk. Kendisi Rabia için 'onu kimseye yar etmem öldürürüm' tarzında beyanlarda bulunuyordu. Daha sonra ben Rabia'nın kardeşi Ömer'e, kız kardeşi ile sanığı görüştürmemesi gerektiğini söyledim. Sonra Emre ile uzun süre görüşmedim" dedi.



Sanığın cezai ehliyetine ilişkin rapor aldırılacak



Müşteki avukatı ise tanık beyanına katıldıklarına söyleyerek sanığın suçu canavarca hisle ve tasarlayarak işlediğini aktardı. Mahkeme avukatların beyanlarının ardından ara kararını açıkladı.



Emre Çiçek'in tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, sanığın Adli Tıp Kurumu'na sevk edilerek cezai ehliyetinin olup olmadığına ilişkin rapor aldırılmasına karar verdi. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.



İddianameden



Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Avcılar'da 5 Şubat 2019'da meydana gelen olay anlatılmıştı. İddianamede, Emre Çiçek'in kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşı Rabia Kaçmaz'a sürpriz yapacağını söyleyerek iş yerine götürdüğü ve burada Rabia Kaçmaz'ın gözlerini kapatarak genç kızın ellerini ve ayaklarını falçata ile yaralayıp boğazını kestiği açıklanmıştı. Ardından dışarıya çıkan Emre Çiçek'in arkadaşı Yunus Kıldır ile yeniden olay yerine döndüğü ve Rabia Kaçmaz'ı bir çuval içine koyarak göl kenarına atıp üzerinden araba ile geçtiği belirtilmişti. 6 Şubat 2019 tarihinde teslim olan Emre Çiçek polis merkezinde olayı anlatmıştı. Rabia Kaçmaz ise yarı çıplak halde elleri ve ayakları domuz bağı ile bağlanmış ve kanlı bir biçimde göl kenarında bulunarak hastaneye kaldırılmıştı. Çiçek'in 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmeye teşebbüs' ve 'nitelikli cinsel saldırı' suçlarından 30 yıla kadar hapsi istenirken, diğer şüpheli Yunus Kıldır'ın ise 'suçu bildirmeme' suçundan 1 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti. - İSTANBUL