250 bin liralık medikal ürün çalan 1'i kadın 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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250 bin liralık medikal ürün çalan 1'i kadın 3 şüpheli tutuklandı

25.01.2023 10:32

250 bin liralık medikal ürün çalan 1'i kadın 3 şüpheli tutuklandıADANA Adana'da medikal ürün satan iş yerine gece girip 5 bin paket eldiven, 150 adet ateş ölçer, 240 paket hasta bezi, 600 adet antiseptik solüsyon ve 800 adet idrar sondası dahil 250 bin lira değerinde bir çok malzeme çalan 1'i...

250 bin liralık medikal ürün çalan 1'i kadın 3 şüpheli tutuklandı

ADANA Adana'da medikal ürün satan iş yerine gece girip 5 bin paket eldiven, 150 adet ateş ölçer, 240 paket hasta bezi, 600 adet antiseptik solüsyon ve 800 adet idrar sondası dahil 250 bin lira değerinde bir çok malzeme çalan 1'i kadın 3 şüpheli tutuklandı.

Olay, 14 Ocak'ta Seyhan ilçesi Yenibaraj Mahallesi'nde meydana geldi. Medikal ürün satışı yapan Ender E.'nin (31), iş yerine gece yarısı gelen 2 şüpheli, kapı kilidini kırarak içeri girdi. Şüpheliler, iş yerindeki 5 bin paket eldiven, 150 adet ateş ölçer, 240 paket hasta bezi, 600 adet antiseptik solüsyon, 800 adet idrar sondası gibi 250 bin lira değerinde medikal ürün çaldı. Hırsızlığı gerçekleştiren şüpheliler, bu sırada dışarıda kendilerini bekleyen şahsın otomobiliyle kaçtı. O anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Sabah iş yerine geldiğinde malzemelerin çalındığını fark eden Ender E.'nin ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. İş yeri ve bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, hırsızlığı Abdullah A. ile sevgilisi Rojhat S.'nin gerçekleştirdiğini, sonrasında da Erman G.'nin otomobiliyle olay yerinden kaçtıklarını tespit etti. Şüpheliler, adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı.

Emniyete götürülen şüphelilerden Abdullah A., ifadesinde hırsızlığı kabul ederek, "Malzemelerin bir kısmını ihtiyacı olan kişilere dağıttık. Kalan kısmını ise satmayı düşünüyorduk ancak yakalandık" dedi. Şüphelilerden Rojhat S. ise malzemeleri iş yeri sahibinin bilgisi dahilinde aldıklarını düşündüğünü öne sürerek kendini kurtarmaya çalıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İHA
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Seyhan, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 250 bin liralık medikal ürün çalan 1'i kadın 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 250 bin liralık medikal ürün çalan 1'i kadın 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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