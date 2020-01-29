Sevgilisini hırsızlık ithamından kurtarmak için silahlı gasp yaptırdı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Sevgilisini hırsızlık ithamından kurtarmak için silahlı gasp yaptırdı - Son Dakika

Sevgilisini hırsızlık ithamından kurtarmak için silahlı gasp yaptırdı

6 saat önce

Bursa'da yaşlı kadının altınlarını gasp eden zanlılar yakalandı.

Sevgilisini hırsızlık ithamından kurtarmak için silahlı gasp yaptırdı, System.String[]

Bursa'da yaşlı kadının altınlarını gasp eden zanlılar yakalandı.


Olay, dün akşam saatlerinde Yıldırım ilçesinde bulunan üç katlı bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı müstakil apartmanın çatı katında yaşayan 75 yaşındaki N.K.'nın evine 4 gün önce hırsız girdi. Akrabalar arasında geçen konuşmada, eve giren hırsızın 1. katta yaşayan akrabaları olan M.A.'nın (23) kız arkadaşı A.A. (21) olabileceği konuşulmaya başlandı. Kız arkadaşı hakkındaki hırsızlık ithamlarını ortadan kaldırmak isteyen M.A, kimsenin aklına gelmeyecek bir plan yaptı.


Kız arkadaşının hırsızlık yaptığı şüphelerini ortadan kaldırmak isteyen M.A.; O.T. (22) ve M.D. (28) isimli iki arkadaşıyla anlaşarak yaşlı kadının evini tekrar soydurdu. Dün akşam saatlerinde harekete geçen O.T. ve M.D. yüzlerini maske ile kapatıp ellerine kuru sıkı tabanca alarak yaşlı kadının evine girdi. Eve girer girmez ağzını kapatan 2 şüpheli, daha sonra başına silah dayayarak yaşlı kadının kolundaki 2 bileziği ve parmağındaki 2 yüzüğü alarak kaçmaya başladı. Şüpheliler, M.A'nın kız arkadaşını aklamak için, 1. kata inip, M.A.'nın evini de hırsız girmiş gibi dağıtarak kayıplara karıştı.


Üzerindeki şoku atlatan yaşlı kadın komşularından yardım istedi. Komşularının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Gasp Büro Amirliğine bağlı ekipler kısa sürede iki şüpheliyi çaldıklarıyla beraber yakalamayı başardı. Emniyetteki sorgularında O.T. ve M.D. suçlarını itiraf etti. Gasp zanlıları ile beraber yaşlı kadının akrabası M.A. ve kız arkadaşı A.A. adliyeye sevk edildi. - BURSA

Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 01:52 Kaynak: İHA
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