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Sevgilisini kaçırıp rezidansa kilitleyen şüpheli adli kontrol şartıyla serbest - Son Dakika

Sevgilisini kaçırıp rezidansa kilitleyen şüpheli adli kontrol şartıyla serbest

16.02.2022 17:54
Sevgilisini kaçırıp rezidansa kilitleyen şüpheli adli kontrol şartıyla serbest

Aksaray'da sevgilisini kaçırıp rezidansa kilitleyen ve iki hafta boyunca alıkoyulduğu iddia edilen şahıs, sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aksaray'da sevgilisini kaçırıp rezidansa kilitleyen ve iki hafta boyunca alıkoyulduğu iddia edilen şahıs, sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, dün sabah Çerdiğin Mahallesi 1067 Sokak'ta bulunan bir rezidansta meydana geldi. Mehmet A. (36) sevgilisi olan Bahar Gül A.'yı (33) iki hafta önce evinin önünden arabayla kaçırıp bir rezidansa getirdi. Mehmet A., iddiaya göre iki hafta boyunca kadını burada alıkoydu. Sevgilisinin gitmesine izin vermeyen Mehmet A., sabah saatlerinde rezidanstan çıkarken sevgilisi Bahar Gül A.'nın üzerine kapıyı kilitleyerek ayrıldı. Odadan çıkamayan kadın, iki hafta boyunca rezidansta kalan Mehmet A.'nın dışarıya çıkmasını fırsat bilerek balkona çıkıp yoldan geçen vatandaşlardan yardım istedi. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri olay yerine sevk edildi. Kadın polis ve itfaiye ekipleri tarafından balkondan kurtarıldı. Emniyete götürülen Bahar Gül A. burada Mehmet A.'dan şikayetçi oldu. Olayın yaşandığı gün Bahar Gül A.'nın evinin de kapısının kırılarak ateşe verildiği belirlendi.

Olayın ardından Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şüphelinin peşine düşen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri Mehmet A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Emniyette ifadesi alınan Mehmet A. işlemlerinin ardından Aksaray Adliyesine sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan Mehmet A., sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - AKSARAY

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Emniyet Müdürlüğü, Bahar Gül, Aksaray, Asayiş, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sevgilisini kaçırıp rezidansa kilitleyen şüpheli adli kontrol şartıyla serbest - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sevgilisini kaçırıp rezidansa kilitleyen şüpheli adli kontrol şartıyla serbest - Son Dakika
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