Sevgilisini kaçırırken yakalandı, polisi çileden çıkardı: CD'mi verin bana - Son Dakika

Aksaray Küçük Bölcek Mahallesi Cumhuriyet Bulvarında dün akşam hareketli saatler yaşandı. Bir araçtaki kadının zorla kaçırılmak istendiğini gören vatandaşlar, acil olarak durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Sebahattin K. (29) tartıştığı ve sevgilisi olduğunu iddia ettiği Rabia Y.'yi (26) zorla aracına bindirmeye çalışırken yakaladı.

Tüm olanlar da şahsın yakalanmasının ardından başladı. Bir anda bağırmaya başlayan ve araçta CD'si olduğunu belirten şahıs, polis ekiplerine küfürler savurarak CD'sini almanın peşine düştü.

"ARABAYI KIRDI BAK"

Sebahattin K.isimli şahıs, "Arabayı kırar bak, kırdı arabamı. Arabamdan CD'mi alacağım. Size CD sunacağım bu gece" diyerek ilginç bir girişimde bulundu.

Polis ekipleri şahsın direnmesi üzerine zorluk çekerken, polis aracına bindirilmek istenen şahıs kendisini tutan polis memuruna "Arabayı kırar bak, kardı arabamı" diye diğer polis memurlarını şikayet etti.

"SİZE CD SUNACAĞIM BU GECE"

Arabanın arkasından CD'mi alacağım. Size CD sunacağım bu gece" diyerek aracına doğru zorla gitmeye çalışan şahıs bir an polis memurunun elinden kurtulup görevli polis memurlarına küfrederek yola fırladı.

KAMYONETİN ALTINDA KALIYORDU

Bu esnada yoldan geçen bir kamyonet şahsı fark edip ani firenle son anda olası bir kazaya engel olurken, aracına binmek isteyen şahıs, polis memurlarına, "Çekil lan, arabayı kırıyor lan. Kırdın mı arabayı?" diye bağırarak tepki gösterdi. Ardından polis kontrolünde aracının bagaj kısmına yönelen Sebahattin K. bagajdan CD'yi alarak, "Şikayetçiyim" diyerek polis aracına bindirildi.

Sebahattin K. tarafından darp edilerek kaçırılmak istenen kadın ise olay yerindeki trafik polislerinin aracına bindirilerek sağlık kontrolü için Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne bırakıldı.