Sevgilisini öldürdü, kokmasın diye klimayı açık bıraktı - Son Dakika

Sevgilisini öldürdü, kokmasın diye klimayı açık bıraktıAntalya'da yalnız yaşadığı evinde ölü bulunan Ukrayna asıllı Türk vatandaşı Karina Demchenko'nun (40), sevgilisi E.R. (40) tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Cesedin kokmaması için odadaki klimayı soğuğa ayarladığı belirlenen E.R., Evlenmeyi planlıyorduk. Aramızda kıskançlık yüzünden tartışma çıktı. Çok kıskandığım için öldürdüm dedi. Olay, dün akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi, 1988 Sokak üzerindeki 3 katlı apartmanın birinci katında meydana geldi. Yaklaşık 3 yıldır Antalya'da yaşayan Ukrayna asıllı Türk vatandaşı Karina Demchenko'dan uzun süre haber alamayan ailesi, çareyi Afrika'da yaşayan bir arkadaşını aramakta buldu. Demchenko'nun Afrika'da yaşayan arkadaşı ise Antalya'da yaşayan bir başka arkadaşını arayarak yardım istedi. Antalya'da yaşayan aile yakını da, Demchenko'ya ulaşamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verdi. Gelen çağrı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren polisler, Karina Demchenko'yu yerde hareketsiz yatarken gördü. Sağlık ekiplerinin incelemesinde, Demchenko'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Polisin evde yaptığı incelemede, klimanın soğuğa ayarlı şekilde çalıştığı tespit edildi. 10 gün önce hayatını kaybettiği değerlendirilen Karina Demchenko'nun cansız bedeni, incelemelerin ardından morga götürüldü. CESET KOKMASIN DİYE KLİMAYI SOĞUĞA AYARLAMIŞOlayla ilgili geniş çaplı araştırma başlatan Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Karina Demchenko'nun sevgilisi E.R. tarafından boğularak öldürüldüğünü tespit etti. Operasyon başlatan ekipler, E.R.'yi gözaltına aldı. E.R.'nin sorgusunda, Demchenko'yu çok sevdiğini, evlenmeyi düşündüklerini, kendisini kıskandığı için aralarında tartışma çıktığını, tartışma sonunda ise boğarak öldürdüğünü itiraf ettiği belirtildi. E.R. ifadesinde, cesedin kokmaması için odadaki klimayı soğuğa ayarladığını da söyledi.
İfadesinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen E.R., adliyeye sevk edildi. Karina Demchenko'nun Adli Tıp Kurumu morgundaki cezanesinin ise Antalya'ya gelecek ailesine teslim edileceği belirtildi.
- Kaynak: DHA
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