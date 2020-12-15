Sevgilisini öldürdü, kokmasın diye klimayı açık bıraktı - Son Dakika

İfadesinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen E.R., adliyeye sevk edildi. Karina Demchenko'nun Adli Tıp Kurumu morgundaki cezanesinin ise Antalya'ya gelecek ailesine teslim edileceği belirtildi.

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